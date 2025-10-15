Внедорожник сборки УАЗа — проверили, как он едет!

Эксперт «За рулем»: от Соллерс ST8 я ждал худшего отношения к ровным дорогам

Полноприводные пикапы Sollers ST8 производят на мощностях УАЗа по полному циклу — одну из таких машин мы и взяли на тест-драйв.

Витиеватое «семейное древо» этого пикапа тянется еще от Toyota Hilux седьмого поколения, а под капотом у тестовой машины – бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K22D4T с объемом 2.4 литра и отдачей 204 л.с. и 320 Нм. К тому же – 6-ступенчатая механика, полный привод, рама, вместительный кузов, сзади – рессоры... Утилитарный или драйверский? Внедорожник или все-таки грузовик?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– На асфальте ST8 приятно удивил. Он не требует корректировки курса на прямой, даже на скоростях за 100 км/ч (только нужно помнить, что на дорогах, имеющих в данном направлении три полосы и более, в левый ряд по ПДД соваться на пикапе нельзя). В поворотах Соллерс относительно неплохо держится за траекторию. В сумме: от рамника с рессорной задней подвеской я ждал худшего отношения к ровным дорогам.

Ямы и колдобины пикап тоже отрабатывает честно, даже в пустом состоянии не брыкаясь задней подвеской слишком уж нагло. Мешает шум. Тут ST8 мало чем отличается от «младшего». Тонкие стекла и большие лопухи зеркал акцентируют шум ветра, большие колеса гудят под полом.

Трансмиссия напоминает о себе не только гулом. При каждой смене передач я слышу, как работает механизм переключения. Уже обещан автомат, который уберет этот источник шума.

А когда асфальт кончается, ST8 раскрывается во всей красе. Под нижней точкой больше 20 см, а пробить подвеску почти невозможно. Главными ограничителями на бездорожье становятся совсем не внедорожные шины и большой задний свес. Сюда бы еще задний «самоблок» – благо, родственник Hilux дает возможность подобрать задний блокирующийся дифференциал из имеющихся на рынке.

