Рост цен и отмена скидок: эти популярные у россиян машины подорожали

В России в октябре подорожали автомобили бренда Changan

Кроссовер Changan Uni-S, также известный как CS55 Plus, в своем максимальном варианте Tech Plus 2024 года подорожал на 10 тысяч рублей, и стоит теперь 2 994 900 рублей.

Автомобиль укомплектован 1,5-литровым турбомотором BlueCore, который развивает мощность 181 л.с. и крутящий момент 280 Нм, а также семиступенчатой трансмиссией с двойным мокрым сцеплением и передним приводом.

Цены на Changan C55 Plus / Uni-S

Комплектация Цена Разница Luxe 2WD 2024 г.в. 2 899 900 руб. — Tech 2WD 2024 г.в. 2 959 900 руб. — Tech Plus 2024 г.в. 2 994 900 руб. +10 000 руб. Tech Plus 2025 г.в. 3 074 900 руб. —

В линейке Changan также отменены прямые скидки на все модели, где они существовали ранее. К примеру, кроссовер Changan CS55 Plus/Uni-S утратил скидку в 100 тысяч рублей на комплектации Luxe и Tech. Лифтбек Changan Uni-V на одном из прошлогодних уровней также лишился выгоды в 150 тысяч, тогда как кроссовер Uni-K подорожал на сумму 100 тысяч рублей из-за отмены скидок.

Дополнительно модели Changan CS35 Plus New и пикап Hunter Plus из-за этих изменений подорожали на 200 тысяч рублей. Купеобразный кроссовер Uni-T теперь продается без скидок от 100 до 250 тысяч рублей. Кроссоверы CS75 Plus и семиместный CS95 потеряли максимальную прямую скидку в размере 300 тысяч рублей на всех версиях 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.