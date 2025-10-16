#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Названы самые популярные у россиян машины с автоматом

«Автостат» перечислил 10 автомобилей с АКП, наиболее популярных в РФ

Кроссовер Haval Jolion стал наиболее продаваемым новым автомобилем с автоматической трансмиссией в России, опередив Lada Vesta.

За первые девять месяцев этого года продажи Haval Jolion с автоматом составили 40,5 тыс. единиц, что на 33% меньше по сравнению с прошлым годом.

Lada Vesta, которая ранее занимала первое место в этом сегменте, продала 34,6 тыс. единиц (+76%). Третью позицию занял кроссовер Belgee X50, который был продан в количестве 26,3 тыс. экземпляров (+9%).

Далее в списке самых популярных моделей с автоматическими трансмиссиями находятся Changan Uni-S/CS55 Plus, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и Chery Tiggo 4. Замыкают десятку Haval F7 и Belgee X70.

Анализ продаж показал, что наибольший рост среди десятки популярных новых легковых автомобилей с автоматом наблюдается у кроссовера Belgee X70 – его продажи увеличились примерно в 18 раз. При этом у кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max продажи снижаются на 54%.

В общем по рынку доля новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией за девять месяцев составила 71,2%, что означает снижение на 20% по сравнению с прошлым годом.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Belgee X50
Chery Tiggo 4
Haval Jolion
Haval F7
Lada Vesta
Belgee X70
Omoda C5
Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:фирмы производители
16.10.2025 
Фото:фирмы производители
