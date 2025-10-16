Названы самые популярные у россиян машины с автоматом

«Автостат» перечислил 10 автомобилей с АКП, наиболее популярных в РФ

Кроссовер Haval Jolion стал наиболее продаваемым новым автомобилем с автоматической трансмиссией в России, опередив Lada Vesta.

За первые девять месяцев этого года продажи Haval Jolion с автоматом составили 40,5 тыс. единиц, что на 33% меньше по сравнению с прошлым годом.

Lada Vesta, которая ранее занимала первое место в этом сегменте, продала 34,6 тыс. единиц (+76%). Третью позицию занял кроссовер Belgee X50, который был продан в количестве 26,3 тыс. экземпляров (+9%).

Далее в списке самых популярных моделей с автоматическими трансмиссиями находятся Changan Uni-S/CS55 Plus, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и Chery Tiggo 4. Замыкают десятку Haval F7 и Belgee X70.

Анализ продаж показал, что наибольший рост среди десятки популярных новых легковых автомобилей с автоматом наблюдается у кроссовера Belgee X70 – его продажи увеличились примерно в 18 раз. При этом у кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max продажи снижаются на 54%.

В общем по рынку доля новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией за девять месяцев составила 71,2%, что означает снижение на 20% по сравнению с прошлым годом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.