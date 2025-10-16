В России упал выпуск машин

Автоэксперт Целиков: Производство автомобилей в России снизилось на 12%

За первые девять месяцев 2025 года российские автозаводы произвели 695 тысяч автомобилей и автобусов, что является снижением на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат».

Рекомендуем Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Несмотря на серьезное уменьшение общего авторынка на 22,4%, сокращение производства легковых автомобилей оказалось почти символическим (-2%), в то время как импорт упал на 65%. В то же время некоторые китайские производители начали локальную сборку в России.

Аналитик подчеркнул, что ситуация в сегменте коммерческих автомобилей значительно сложнее. Рынок упал более чем на 50%, что привело к значительному сокращению импорта и производства.

В сегменте легких коммерческих автомобилей объемы производства уменьшились на 33%. Выпуск среднетоннажных грузовиков сократился на 60%, а тяжелых – на 38%. Производство автобусов потеряло 30% по сравнению с прошлым годом.

Целиков добавил, что вторая половина года может принести надежду на постепенное восстановление на рынке легковых автомобилей, хотя в сегменте коммерческого транспорта ситуация остается сложной и дно еще не достигнуто.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.