Подсчитано, сколько машин продано по программам господдержки

Алиханов: В РФ за восемь месяцев на льготных условиях реализовано 115 тысяч авто

По данным министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, в период с января по август 2025 года было реализовано около 115 тысяч автомобилей отечественного производства в рамках программ льготного кредитования и автолизинга.

В этом году запланировано выделение более 36 млрд рублей на программу льготного кредитования и 27 млрд рублей на автолизинг. Также предполагаются дополнительные 10 млрд рублей на автокредитование из средств министерства.

Льготное кредитование распространяется на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, предлагая скидку в 20% (25% для жителей Дальнего Востока). Для электромобилей доступна скидка в 35%, но не более 925 тыс. рублей. Программа доступна для медицинских работников, педагогов, инвалидов, участников специальной военной операции и их семей, а также для семей с детьми в ДФО.

В семье с двумя и более детьми можно получить 10% скидку по всей стране. Участники СВО, получившие травмы в зоне боевых действий, могут рассчитывать на 40% скидку на автомобили с ручным управлением.

