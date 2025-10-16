Volkswagen завершит выпуск своей легендарной модели

Компания Volkswagen навсегда снимет с производства внедорожник Touareg

Компания Volkswagen анонсировала прекращение производства текущего поколения внедорожника Touareg. Завершающий год ознаменуется выпуском специальной версии под названием Touareg Final Edition, на которую можно будет подать заявки до конца марта 2026 года.

Юбилейная версия выделяется эксклюзивными элементами дизайна: на рамке стекол задних дверей имеется гравировка «Final Edition», тиснение на селекторе коробки передач с кожаной отделкой и подсвеченные вставки на панели и порогах. В комплектациях Elegance и выше предусмотрены многозонная подсветка салона и дополнительные декоративные элементы.

Детали о силовых установках пока не раскрыты, однако предполагается, что «прощальный» Volkswagen Touareg будет доступен с традиционными для модели V6: бензиновым двигателем мощностью 340 л.с. и турбодизелем на 231 или 286 л.с. В Европе также предлагается Touareg с 381-сильной системой eHybrid, а в «заряженной» версии R мощность достигает 462 л.с.

Цены на Touareg Final Edition в Европе стартуют от 75 025 евро (примерно 6,61 млн рублей). В настоящее время внедорожник доступен в 39 странах, включая Европу, Китай и Ближний Восток. Производство автомобилей с ДВС завершится в 2026 году. По информации компании, модель Final Edition станет символическим финалом и одной из самых сложных модификаций Touareg за все время.

Touareg остается одной из наиболее успешных моделей Volkswagen в премиум-сегменте: с 2002 года было продано более 1,2 млн автомобилей трех поколений, с этой модели и седана Phaeton бренд впервые вышел в рынок люксовых автомобилей.

Volkswagen Touareg

