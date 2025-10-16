#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Volkswagen завершит выпуск своей легендарной модели

Компания Volkswagen навсегда снимет с производства внедорожник Touareg

Компания Volkswagen анонсировала прекращение производства текущего поколения внедорожника Touareg. Завершающий год ознаменуется выпуском специальной версии под названием Touareg Final Edition, на которую можно будет подать заявки до конца марта 2026 года.

Рекомендуем
Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Юбилейная версия выделяется эксклюзивными элементами дизайна: на рамке стекол задних дверей имеется гравировка «Final Edition», тиснение на селекторе коробки передач с кожаной отделкой и подсвеченные вставки на панели и порогах. В комплектациях Elegance и выше предусмотрены многозонная подсветка салона и дополнительные декоративные элементы.

Детали о силовых установках пока не раскрыты, однако предполагается, что «прощальный» Volkswagen Touareg будет доступен с традиционными для модели V6: бензиновым двигателем мощностью 340 л.с. и турбодизелем на 231 или 286 л.с. В Европе также предлагается Touareg с 381-сильной системой eHybrid, а в «заряженной» версии R мощность достигает 462 л.с.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Цены на Touareg Final Edition в Европе стартуют от 75 025 евро (примерно 6,61 млн рублей). В настоящее время внедорожник доступен в 39 странах, включая Европу, Китай и Ближний Восток. Производство автомобилей с ДВС завершится в 2026 году. По информации компании, модель Final Edition станет символическим финалом и одной из самых сложных модификаций Touareg за все время.

Touareg остается одной из наиболее успешных моделей Volkswagen в премиум-сегменте: с 2002 года было продано более 1,2 млн автомобилей трех поколений, с этой модели и седана Phaeton бренд впервые вышел в рынок люксовых автомобилей.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 13040
16.10.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к
+2