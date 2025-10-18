Как правильно подготовить машину к зиме: совет эксперта

Эксперт Родионов рассказал, что водители забывают сделать с авто перед зимой

Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service отметил, что многие россияне пренебрегают подготовкой своих автомобилей к зиме.

Водители зачастую забывают проверить состояние и уровень охлаждающей жидкости осенью, что может привести к поломке радиатора, помпы и термостата при первых морозах, поскольку свойства антифриза деградируют со временем.

Кроме того, проблемой является отсутствие проверки аккумулятора и генератора. В условиях холода пусковой ток уменьшается на 20-30%, и ненадлежащая подготовка может привести к разрядке аккумулятора уже после одной холодной ночи. В автосервисах проводят тесты на внутреннее сопротивление батареи и работы диода генератора, что особенно важно для автомобилей с системой «Старт/Стоп».

Также требуется проверить уплотнители дверей и замков, так как влага может примерзать, вызывая сложности с открытием. Эксперт рекомендует использовать силиконовые и графитовые смазки, которые сохраняют свои свойства при низких температурах.

Многие автовладельцы забывают о тормозной системе, не проверяя уровень тормозной жидкости. Влага, накопленная в системе, может вызвать коррозию, что особенно опасно при пониженных температурах. Профессиональная диагностика в сервисах включает тест на содержание влаги и осмотр компонентов тормозов.

Не следует забывать и о чистке дренажных отверстий кузова, которые могут забиваться грязью и листвой, что приводит к образованию коррозии и скрипов от замерзающей воды. Также часто игнорируется замена салонного и воздушного фильтров, что может привести к плохому обогреву и запотеванию стекол.

Ранее «За рулем» сообщал, какие ошибки допускают почти все автовладельцы при замене резины.