Чем обернется для общества разрешение отбирать машины у пьяных россиян?

Юрист Славнов раскритиковал право судов изымать авто у нетрезвых водителей

В Российской Федерации суды получили право изымать автомобили у водителей, задержанных за вождение в нетрезвом состоянии, независимо от их материального положения.

Этот шаг вызвал критику со стороны автоюриста и эксперта Дмитрия Славнова, который считает меру слишком строгой и способной привести к финансовым проблемам для семей. Он отметил, что многие россияне долго копят на автомобили и лишение машины ставит семью в сложное положение.

Славнов утверждает, что изъятие автомобиля не станет действенным способом борьбы с нетрезвым вождением и ударит по бюджету семьи. Он пояснил, что накопление на машину может быть совместными усилиями жены, мужа и их родителей, и банальное пьянство одного из членов семьи может обернуться серьезными последствиями для всех.

Эксперт также добавил, что нетрезвые водители зачастую не осознают серьезности своих действий, и даже лишение их автомобиля не предотвратит возможность сесть за руль другого транспортного средства, даже если его придется угнать. Вместо данной меры он предлагает конфискацию прав, особенно в случае, если водитель попадался на этом преступлении трижды, что, по его мнению, заставит водителей серьезнее задумываться о последствиях.

Славнов согласен, что вождение в нетрезвом виде представляет собой угрозу как для самого водителя, так и для окружающих, и предлагает в качестве дополнительного наказания обязательные общественные работы для таких нарушителей.

Напомним, что Кассационный суд подтвердил разрешение на изъятие автомобилей, причем это касалось не только тех, кто отказывался от медицинского освидетельствования, но и тех, кто уже был ранее привлечен за аналогичное нарушение. Накануне Верховный суд РФ также признал законной конфискацию автомобиля, зарегистрированного на гражданскую супругу злостного нарушителя.

19.10.2025 
