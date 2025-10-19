Не оставляйте эти вещи в машине зимой, если не хотите их лишиться

#
Когда температура падает ниже нуля, многие водители спешат сменить шины и проверить аккумулятор, часто забывая о простых вещах, которые могут вызвать проблемы.

Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

Некоторые предметы, оставленные в салоне, при морозе становятся опасными для техники и здоровья. Эксперты издания Pravda.ru рассказали, какие вещи стоит убирать из машины каждую ночь и почему это важно.

Зимний период испытывает не только двигатель и тормоза. Процессы в салоне автомобиля также порой остаются незамеченными: конденсат появляется из-за влажности, пластик становится хрупким, а аккумуляторы теряют свою ёмкость. Все это может привести к неожиданным поломкам и даже к короткому замыканию.

Внутренний микроклимат автомобиля влияет на безопасность и долговечность техники, поэтому подготовка к зиме должна начинаться с очистки салона.

Электроника

Электроника должна оставаться дома. Ноутбуки, планшеты, навигаторы и смартфоны могут не пережить сильный мороз. Конденсат внутри может вызвать короткое замыкание, а аккумуляторы быстро теряют свою емкость. Даже если устройство включится утром, вскоре оно может выйти из строя.

Жидкости

Бутылки с водой и напитками могут стать неприятным сюрпризом. Когда жидкость замерзает, она расширяется и разрывает пластиковую или стеклянную тару, оставляя после себя лужу или липкие следы. Если это был сладкий сок, запах может оставаться надолго.

Косметика и бытовая химия

Кремы, аэрозоли, лаки для волос и чистящие средства не справляются с морозом. Герметичные баллончики могут взорваться от увеличения давления при низкой температуре, а кремы могут расслаиваться и терять свои качества.

Лекарства

Большинство медикаментов требуют хранения при температуре от +5 до +25 °C. При замерзании таблетки могут расслаиваться, а капли и сиропы изменять состав. Так они теряют свою эффективность и могут стать опасными.

Зарядные устройства и пауэрбанки

Литий-ионные аккумуляторы не переносят холод. При -10 °C они теряют до половины ёмкости, а при -20 °C может произойти утечка электролита, что повредит обивку и электронику.

Консервы и напитки в банках

Замерзшая жидкость расширяет металл, крышки могут «вздуваться» и взрываться. После размораживания продукты становятся непригодными к употреблению.

Банковские карты и документы

Чипы и магнитные ленты повреждаются при температуре ниже -15 °C. Пластик становится хрупким, а чернила на документах могут поблекнуть, поэтому их лучше хранить в сумке или портмоне.

Если предметы провели ночь в машине при -15 °C, не стоит их сразу использовать. Электронику нужно нагреть до комнатной температуры на протяжении как минимум двух часов, а жидкости лучше выбросить, даже если выглядят целыми. Кожаные аксессуары после мороза становятся жесткими. Чтобы вернуть им форму, можно использовать кондиционер для кожи или глицерин, что поможет избежать трещин на материале.

Лежнин Роман
Фото:freepik / kaboompics
19.10.2025 
Фото:freepik / kaboompics
