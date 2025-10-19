Не оставляйте эти вещи в машине зимой, если не хотите их лишиться

Эксперты перечислили вещи, которые нельзя оставлять в автомобиле в мороз

Когда температура падает ниже нуля, многие водители спешат сменить шины и проверить аккумулятор, часто забывая о простых вещах, которые могут вызвать проблемы.

Некоторые предметы, оставленные в салоне, при морозе становятся опасными для техники и здоровья. Эксперты издания Pravda.ru рассказали, какие вещи стоит убирать из машины каждую ночь и почему это важно.

Зимний период испытывает не только двигатель и тормоза. Процессы в салоне автомобиля также порой остаются незамеченными: конденсат появляется из-за влажности, пластик становится хрупким, а аккумуляторы теряют свою ёмкость. Все это может привести к неожиданным поломкам и даже к короткому замыканию.

Внутренний микроклимат автомобиля влияет на безопасность и долговечность техники, поэтому подготовка к зиме должна начинаться с очистки салона.

Электроника

Электроника должна оставаться дома. Ноутбуки, планшеты, навигаторы и смартфоны могут не пережить сильный мороз. Конденсат внутри может вызвать короткое замыкание, а аккумуляторы быстро теряют свою емкость. Даже если устройство включится утром, вскоре оно может выйти из строя.

Жидкости

Бутылки с водой и напитками могут стать неприятным сюрпризом. Когда жидкость замерзает, она расширяется и разрывает пластиковую или стеклянную тару, оставляя после себя лужу или липкие следы. Если это был сладкий сок, запах может оставаться надолго.

Косметика и бытовая химия

Кремы, аэрозоли, лаки для волос и чистящие средства не справляются с морозом. Герметичные баллончики могут взорваться от увеличения давления при низкой температуре, а кремы могут расслаиваться и терять свои качества.

Лекарства

Большинство медикаментов требуют хранения при температуре от +5 до +25 °C. При замерзании таблетки могут расслаиваться, а капли и сиропы изменять состав. Так они теряют свою эффективность и могут стать опасными.

Зарядные устройства и пауэрбанки

Литий-ионные аккумуляторы не переносят холод. При -10 °C они теряют до половины ёмкости, а при -20 °C может произойти утечка электролита, что повредит обивку и электронику.

Консервы и напитки в банках

Замерзшая жидкость расширяет металл, крышки могут «вздуваться» и взрываться. После размораживания продукты становятся непригодными к употреблению.

Банковские карты и документы

Чипы и магнитные ленты повреждаются при температуре ниже -15 °C. Пластик становится хрупким, а чернила на документах могут поблекнуть, поэтому их лучше хранить в сумке или портмоне.

Если предметы провели ночь в машине при -15 °C, не стоит их сразу использовать. Электронику нужно нагреть до комнатной температуры на протяжении как минимум двух часов, а жидкости лучше выбросить, даже если выглядят целыми. Кожаные аксессуары после мороза становятся жесткими. Чтобы вернуть им форму, можно использовать кондиционер для кожи или глицерин, что поможет избежать трещин на материале.