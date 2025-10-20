#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Флагманский кроссовер резко подешевел: называем цены

В России кроссовер Exeed VX стал доступнее на 400 тысяч рублей

Китайский премиум-бренд Exeed уменьшил стоимость своего флагманского кроссовера VX в России.

Exeed VX
Exeed VX

С середины октября все комплектации подешевели на 400 тыс. рублей, что соответствует снижению цен в диапазоне 6,5 — 6,9%. Exeed VX представляется в трех вариантах: семиместный Prestige с черным салоном, семиместный Prestige и шестиместный President, который стоит дороже остальных.

Актуальные цены на Exeed VX

  • Prestige 7 мест (черный салон) – 5 440 000 руб. (-400 000 руб.);
  • Prestige 7 мест – 5 640 000 руб. (-400 000 руб.);
  • President 6 мест – 5 740 000 руб. (-400 000 руб.).

Напомним, что на российском рынке сейчас представлен обновленный Exeed VX, который появился в продажах в декабре 2023 года. После рестайлинга он получил освеженный внешний вид, полностью переработанный интерьер и современный мультимедийный комплекс с доступом к онлайн-сервисам VK и навигатором, основанным на API «Яндекс Карт».

Exeed VX
Exeed VX

Все комплектации кроссовера оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 249 л.с., который работает совместно с восьмиступенчатым автоматом Aisin, заменившим прежний семиступенчатый робот Getrag. Кроме того, модель комплектуется современным полным приводом BorgWarner шестого поколения с семью предустановленными режимами.

Летом прошлого года «российская» версия Exeed VX получила возможность производить обновление программного обеспечения «по воздуху», без необходимости посещения дилера.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Exeed
20.10.2025 
Фото:Exeed
Отзывы о Exeed VX (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.
+3