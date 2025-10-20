Флагманский кроссовер резко подешевел: называем цены

В России кроссовер Exeed VX стал доступнее на 400 тысяч рублей

Китайский премиум-бренд Exeed уменьшил стоимость своего флагманского кроссовера VX в России.

Exeed VX

С середины октября все комплектации подешевели на 400 тыс. рублей, что соответствует снижению цен в диапазоне 6,5 — 6,9%. Exeed VX представляется в трех вариантах: семиместный Prestige с черным салоном, семиместный Prestige и шестиместный President, который стоит дороже остальных.

Актуальные цены на Exeed VX

Prestige 7 мест (черный салон) – 5 440 000 руб. (-400 000 руб.);

Prestige 7 мест – 5 640 000 руб. (-400 000 руб.);

President 6 мест – 5 740 000 руб. (-400 000 руб.).

Напомним, что на российском рынке сейчас представлен обновленный Exeed VX, который появился в продажах в декабре 2023 года. После рестайлинга он получил освеженный внешний вид, полностью переработанный интерьер и современный мультимедийный комплекс с доступом к онлайн-сервисам VK и навигатором, основанным на API «Яндекс Карт».

Exeed VX

Все комплектации кроссовера оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 249 л.с., который работает совместно с восьмиступенчатым автоматом Aisin, заменившим прежний семиступенчатый робот Getrag. Кроме того, модель комплектуется современным полным приводом BorgWarner шестого поколения с семью предустановленными режимами.

Летом прошлого года «российская» версия Exeed VX получила возможность производить обновление программного обеспечения «по воздуху», без необходимости посещения дилера.

