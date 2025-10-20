#
132 л.с., АКП: недорогой кроссовер знакомой марки продают в России

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Chevrolet Tracker по цене от 1,5 млн рублей

На российском рынке практически не осталось кроссоверов стоимостью ниже двух миллионов рублей, особенно среди китайских автомобилей.

В этом контексте внимание привлекает новый Chevrolet Tracker, который доступен для заказа по цене от 1 506 000 рублей. Он предлагается только во Владивостоке, где одна из местных компаний оценивает его в 1 506 000 рублей, а другая – в 1 650 000 рублей.

Согласно фотографиям, оба автомобиля, доступные на заказ, скорее всего, идут в одной комплектации, включающей отделку из экокожи, мультимедийную систему с сенсорным экраном и управлением на руле, люк в крыше, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, кнопочный запуск двигателя, камеру заднего вида с парктроником и 17-дюймовые литые диски.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

В Перми можно найти единственный кроссовер из наличия по цене 1 899 900 рублей, у которого кожаный салон, но вместо люка установлена панорамная крыша. Он также имеет мультируль с кнопками и однозоновый климат-контроль вместе с другими упомянутыми опциями.

Интерьер Chevrolet Tracker
Интерьер Chevrolet Tracker

Все перечисленные автомобили комплектуются «базовым» 1,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у них только передний.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
20.10.2025 
Фото:Chevrolet
