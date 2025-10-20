#
Самый надежный кроссовер 2025 года можно купить в РФ: известна цена

Honda CR-V из параллельного импорта доступен в России по цене от 2,87 млн рублей

Honda CR-V, который покинул российский рынок в 2022 году, теперь доступен в стране благодаря параллельному импорту.

На известных платформах кроссовер предлагается от 2 870 000 рублей. В Иркутске за эту сумму можно заказать новый переднеприводный Honda CR-V, однако в объявлении не указана комплектация.

Honda CR-V
Honda CR-V

Судя по фотографиям, покупатель может ожидать черный кожаный салон, панорамную крышу с шторкой, бесключевой доступ, кнопку пуска двигателя, климат-контроль, кожаный многофункциональный руль и 9-дюймовую мультимедийную систему.

Следующим по цене предложением является аналогичный автомобиль в Севастополе – за 3 000 000 рублей с коричневым кожаным салоном и электрическими регулировками передних сидений.

Интерьер Honda CR-V
Интерьер Honda CR-V

Во Владивостоке можно заказать Honda CR-V в комплектации Frontier Edition за 3 100 000 рублей. Этот вариант также включает кожаную отделку и климат-контроль.

В Красноярске предлагается переднеприводный кроссовер за 3 570 000 рублей. Варианты с полным приводом стоят значительно дороже – от 3 580 000 рублей в Новосибирске до 3 880 000 рублей в Воронеже.

Наименьшая цена на доступные кроссоверы из наличия зафиксирована в Казани – 3 950 000 рублей. В Новосибирске такие автомобили стоят 3 990 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 4 100 000 рублей, а в Пензе и Екатеринбурге – минимум 4 150 000 рублей. Кроме того, Honda CR-V доступен в других городах России, таких как Киров, Чебоксары, Рязань, Москва и Самара.

Все перечисленные кроссоверы – бензиновые. Они комплектуются 1,5-литровым турбомотором на 193 лошадиные силы, работающим в паре с вариатором и передним приводом. Гибридные версии CR-V оснащены 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 145 л.с. в комбинации с 184-сильным электромотором. При заказе во Владивостоке цена на такие модели начинается от 3 530 000 рублей, а для экземпляров, имеющихся в наличии, стоимость начинается примерно от 4 900 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  Автоновости дня
20.10.2025 
