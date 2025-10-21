#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Самые продаваемые автомобили в Подмосковье — топ-5

«Автостат»: Belgee X50 вошел в тройку лидеров на рынке Подмосковья

Haval Jolion продолжает удерживать статус самого популярного нового автомобиля в Московской области.

Рекомендуем
5 ситуаций, когда страховая подаст в суд на автомобилиста

В тройке лидеров также присутствует кроссовер Belgee X50, который ранее занимал первое место в Москве и второе в Санкт-Петербурге.

По информации «Автостата», за первые девять месяцев текущего года в Подмосковье было продано 4046 автомобилей Haval Jolion. На второй позиции расположилась Lada Granta с 2933 проданными единицами, а Belgee X50 дебютировал на третьем месте с 2694 проданными машинами.

Belgee X50
Belgee X50

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В пятерку лучших также вошли Chery Arrizo 8 и Geely Monjaro, с результатами 2323 и 2275 экземпляров соответственно.

В марочном рейтинге автопродаж в регионе лидирующей позицией обладает бренд Haval, который реализовал 9793 машины за период с января по сентябрь. Вторая строчка принадлежит Lada с 7958 проданными автомобилями. Следом идут Chery с 7116 и Geely с 6258 продажами. Белорусский Belgee завершает топ-5 с 4641 проданным автомобилем, выбив из списка Changan.

Интерьер Belgee X50
Интерьер Belgee X50

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Всего в отчетный период в Московской области было продано чуть больше 64 тысяч новых машин, что на 24% меньше, чем в 2024 году. Причем 67% от общего объема пришлось на машины китайских автопроизводителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1631
21.10.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0