Самые продаваемые автомобили в Подмосковье — топ-5

«Автостат»: Belgee X50 вошел в тройку лидеров на рынке Подмосковья

Haval Jolion продолжает удерживать статус самого популярного нового автомобиля в Московской области.

В тройке лидеров также присутствует кроссовер Belgee X50, который ранее занимал первое место в Москве и второе в Санкт-Петербурге.

По информации «Автостата», за первые девять месяцев текущего года в Подмосковье было продано 4046 автомобилей Haval Jolion. На второй позиции расположилась Lada Granta с 2933 проданными единицами, а Belgee X50 дебютировал на третьем месте с 2694 проданными машинами.

Belgee X50

В пятерку лучших также вошли Chery Arrizo 8 и Geely Monjaro, с результатами 2323 и 2275 экземпляров соответственно.

В марочном рейтинге автопродаж в регионе лидирующей позицией обладает бренд Haval, который реализовал 9793 машины за период с января по сентябрь. Вторая строчка принадлежит Lada с 7958 проданными автомобилями. Следом идут Chery с 7116 и Geely с 6258 продажами. Белорусский Belgee завершает топ-5 с 4641 проданным автомобилем, выбив из списка Changan.

Интерьер Belgee X50

Всего в отчетный период в Московской области было продано чуть больше 64 тысяч новых машин, что на 24% меньше, чем в 2024 году. Причем 67% от общего объема пришлось на машины китайских автопроизводителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.