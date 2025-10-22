#
Будущее транспорта в столице: новые станции метро и беспилотные трамваи

Максим Ликсутов: проект бюджета Москвы подразумевает дальнейшее обновление подвижного состава Московского транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2026 год. Основной акцент сделан на повышении удобства жизни в столице, в том числе благодаря всестороннему развитию транспортной системы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«В следующем году, в соответствии с транспортной стратегией до 2030 года, которую утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин, направим основные усилия на обновление подвижного состава и сокращение времени в пути для миллионов пассажиров. Стремимся к тому, чтобы еще больше москвичей выбирали современный, комфортный и безопасный городской транспорт».

Запуск первого в России беспилотного трамвая на северо-западе Москвы
Запуск первого в России беспилотного трамвая на северо-западе Москвы

На деньги из бюджета Москвы будут активно обновлять транспорт:

  • Метро: в 2026 году появится 350 новых вагонов, а всего за три года метро получит больше 1000 современных вагонов. Это одна из самых крупных закупок в мире.
  • Трамваи: в 2025–2026 годах будет запущено 100 новых трамваев «Львенок-Москва» с системой автономного хода (могут ехать без проводов).
  • Пригородные поезда: до 2030 года купят почти 500 современных вагонов для Центрального транспортного узла и полного обновления составов на Ярославском направлении.
  • Электробусы: в 2026 году половина автобусов «Мосгортранса» станет электрическими благодаря поставке современных электробусов в 2026 году.
  • Речной транспорт: на воду спустят 8 новых электросудов российского производства, а маршрут №3 продлят до причала «Красные холмы».
  • Велопрокат: в 2026 году город получит 3000 электроскутеров.
  • Беспилотный транспорт: в конце 2026 года по городу будут ездить 15 трамваев без водителей.
  • Новые станции метро: в конце 2026 года откроются 3 новые станции на Рублево-Архангельской линии. Это «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».
  • Турникеты: в 2026 году на 25 станциях метро установят новые современные турникеты, которые увеличат пропускную способность на 40%.
Источник:  пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы
