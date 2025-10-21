Октябрь может стать рекордным по продажам новых авто в РФ

Эксперт Целиков: Продажи новых машин в октябре могут превысить 150 тысяч

Российский рынок автомобилей демонстрирует рекордный рост: за первые три недели октября продано примерно 100 тысяч новых легковых автомобилей.

По мнению аналитика «Автостата» Сергея Целикова, если текущий темп сохранится, то по итогам месяца общее число продаж превысит 150 тысяч машин, что примерно на 25% больше, чем в среднем за третий квартал.

Эксперт связывает увеличение продаж с отложенным спросом, который сформировался в первой половине года.

Кроме того, рост продаж стимулируется ожиданием повышения утилизационного сбора и постепенным увеличением цен, что по мнению аналитика, вновь активизировало покупателей, следуя логике «позже будет дороже».

Ситуация также усугубляется снижением ключевой ставки и последующим уменьшением доходности банковских вкладов: часть сбережений россиян направляется на приобретение автомобилей. Люди, которые ранее откладывали покупку, теперь оформляют заказы через параллельный импорт или обращаются к дилерам.

Дополнительным фактором роста продаж стал календарный эффект: в октябре 23 рабочих дня, а конец месяца выпадает на пятницу, что приводит к увеличению числа регистраций и выдачи автомобилей.

