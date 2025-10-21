#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Премиум-кроссовер нового поколения появился на российском рынке

В Россию привезли новые Audi Q5 Sportback по цене от 9,5 млн рублей

В России стартовали продажи нового кроссовера Audi Q5 Sportback, согласно информации от дилерского холдинга «Авилон».

Рекомендуем
5 ситуаций, когда страховая подаст в суд на автомобилиста

Автомобили доступны лишь в максимальных комплектациях с внешним пакетом S-line, но с «базовым» дизельным двигателем объемом 2,0 литра, мощностью 204 л.с., который работает в тандеме с роботизированной коробкой передач.

У Q5 Sportback, доставленных в страну через параллельный импорт, предусмотрен полный привод. Цены на автомобили начинаются от 9,5 миллиона рублей.

Audi Q5 Sportback
Audi Q5 Sportback

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Дебют новой версии Audi Q5 Sportback состоялся в конце 2024 года. Модель построена на абсолютно новой платформе Premium Platform Combustion (PPC) и проходит в традиционных версиях с двигателем внутреннего сгорания, а также с гибридными силовыми установками. Основное отличие Sportback от стандартного Q5 заключается в купеобразной форме кузова.

Интерьер Audi Q5 Sportback
Интерьер Audi Q5 Sportback

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Следует отметить, что в интерьере автомобиля отсутствует натуральная кожа, вместо этого производитель использует высококачественные материалы, такие как ткань Kaskade и искусственное микроволокно Dinamica.

В Германии цена на Q5 Sportback стартует от €54,8 тысячи (примерно 5,2 миллиона рублей по курсу на 21 октября 2025 года) за базовую версию с 2,0-литровым дизельным двигателем.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Audi
Количество просмотров 543
21.10.2025 
Фото:Audi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Audi Q5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв