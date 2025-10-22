#
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Трос или эвакуатор? Выбор способа буксировки может обойтись дорого

Эксперты рассказали, как безопасно транспортировать автомобиль с АКП

Автоматическая коробка передач дарит комфорт, пока вы в движении, но превращается в хрупкий механизм, когда речь заходит о буксировке.

Главное правило – никогда не тяните машину с АКП с заглушенным мотором, напомнили эксперты издания Pravda.Ru. Вся проблема в масляном насосе, который работает только при работающем двигателе. Без него детали автоматической коробки, вынужденно вращаемые колесами, остаются без смазки и охлаждения. Уже через несколько километров может появиться запах гари, а затем и потребоваться капитальный ремонт.

Самый безопасный способ – использование эвакуатора с полной или частичной погрузкой. При частичной погрузке ведущие колеса просто поднимают на платформу, полностью исключая вращение механизмов коробки.

Если же буксировки на тросе не избежать, обязательно запустите двигатель, установите селектор в нейтраль «N» и двигайтесь не быстрее 40 км/ч на расстояние не более 20 км.

Несмотря на то, что роботизированная коробка (робот) конструктивно ближе к механике и буксировка с ним возможна, это допустимо только с заведенным двигателем и с соблюдением ограничений.

Всегда сверяйтесь с инструкцией к вашему автомобилю, так как допустимые пределы у разных моделей могут отличаться. Помните, что стоимость услуг эвакуатора несравнимо ниже цены восстановления автоматической трансмиссии.

22.10.2025 
