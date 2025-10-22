#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Когда Нива с новым мотором начнет поступать в салоны: ответ дилера

Первые поставки Lada Niva Travel с новым мотором намечены на конец ноября

Первые поставки автомобилей Lada Niva Travel с новым двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 90 л.с. в дилерские центры ожидаются в конце ноября-начале декабря.

Рекомендуем
Какие шины купить на зиму? Подсказки от ADAC

Как сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, новый двигатель обладает увеличенной на 7 л.с. мощностью и улучшенными характеристиками крутящего момента.

Это существенно повысит уверенность при движении по сложным участкам и позволит обгонять на шоссе, не раскручивая двигатель до предела. Кроме того, уменьшатся шум и вибрация, что повысит комфорт в салоне.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Шапринский добавил, что новые изменения помогут увеличить продажи модели, однако целевая аудитория останется прежней. Это покупатели, которые, как правило, проживают вблизи крупных городов или в областных центрах.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Помимо нового двигателя, модифицированная Niva Travel получит обновленную переднюю часть с новыми фарами и бампером, а в топовых версиях будут светодиодные фары. Также улучшены передние вентилируемые тормоза от Lada Vesta и подвеска.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 247
22.10.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
-2

Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-57