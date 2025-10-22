Когда Нива с новым мотором начнет поступать в салоны: ответ дилера

Первые поставки Lada Niva Travel с новым мотором намечены на конец ноября

Первые поставки автомобилей Lada Niva Travel с новым двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 90 л.с. в дилерские центры ожидаются в конце ноября-начале декабря.

Как сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, новый двигатель обладает увеличенной на 7 л.с. мощностью и улучшенными характеристиками крутящего момента.

Это существенно повысит уверенность при движении по сложным участкам и позволит обгонять на шоссе, не раскручивая двигатель до предела. Кроме того, уменьшатся шум и вибрация, что повысит комфорт в салоне.

Шапринский добавил, что новые изменения помогут увеличить продажи модели, однако целевая аудитория останется прежней. Это покупатели, которые, как правило, проживают вблизи крупных городов или в областных центрах.

Помимо нового двигателя, модифицированная Niva Travel получит обновленную переднюю часть с новыми фарами и бампером, а в топовых версиях будут светодиодные фары. Также улучшены передние вентилируемые тормоза от Lada Vesta и подвеска.

