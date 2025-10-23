#
Производитель люксовых машин потерял миллиарды: причины

Концерн Jaguar Land Rover понес огромные убытки от кибератаки

Концерн Jaguar Land Rover стал жертвой кибератаки, которая признана самой дорогостоящей в истории британского бизнеса.

Ущерб, предварительно, составляет 2 млрд фунтов стерлингов (примерно 218 млрд рублей). Атака произошла 31 августа и затронула предприятия JLR не только в Великобритании, но также в Бразилии, Индии, Китае и Словакии.

Инцидент вызвал остановку работы заводов и цепочек поставок на протяжении почти пяти недель.

Согласно оценкам Центра кибермониторинга, атаке подверглись более пяти тысяч компаний и организаций, с которыми связаны JLR. В британских подразделениях автопроизводителя работает около 34 тысяч сотрудников, а в цепочке поставок задействованы приблизительно 120 тысяч человек.

Правительство Великобритании предоставило компании кредитные гарантии на сумму 1,5 млрд фунтов для покрытия текущих финансовых нужд. Несмотря на частичное возобновление производства в Великобритании и Европе, полное восстановление мощностей не ожидается ранее января.

Общие расходы, по данным издания, варьируются от 1,6 до 2,1 млрд фунтов и не включают будущие инвестиции в модернизацию IT-инфраструктуры и повышения кибербезопасности.

Источники The Times предполагают, что за атакой может стоять та же хакерская группа, которая ранее нарушила работу сетей компаний Marks & Spencer и Co-Op.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  The Times
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
23.10.2025 
Фото:Depositphotos
