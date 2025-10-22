Прошел глобальный отзыв авто мирового производителя: причины

Идет отзыв более 1,4 млн автомобилей Ford из-за камер и пожаров

Компания Ford анонсировала масштабный отзыв свыше 1,4 миллиона автомобилей в США из-за неисправностей в камерах заднего вида, а также опасения по поводу возможности возгорания. Об этом сообщается Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Под отзыв попадают такие модели, как Flex (2015-2019), Explorer, Lincoln MKT, MKZ (2015), C-Max, Escape, Taurus (2015-2016, 2018-2019), Fusion (2016) и Fiesta (2019).

В указанных автомобилях при движении назад камеры могут демонстрировать искаженное, нестабильное или пустое изображение, что ухудшает видимость и повышает вероятность аварийных ситуаций.

Дилеры проведут бесплатную диагностику и замену камер, если это потребуется. Ранее Ford уже сталкивался с аналогичными проблемами: в октябре было отозвано почти 292 тысячи машин, в сентябре – более миллиона.

Кроме того, компания инициировала еще один отзыв, затрагивающий почти 60 тысяч автомобилей из-за риска возгорания, связанного с неисправностью подогревателя двигателя.

NHTSA сообщила, что в оборудовании может происходить утечка охлаждающей жидкости через нагревательные элементы, что может вызвать короткое замыкание и возгорание, особенно если устройство подключено к розеткам без средств защиты от короткого замыкания (УЗО).

Проблема затронула множество моделей, включая Bronco (2021-2024), Bronco Sport, Escape (2020-2022), Maverick (2022-2024), Fusion (2019-2020), Ranger (2019-2024), Explorer (2016-2018, 2020-2023), а также премиальные Lincoln Corsair (2020-2022) и MKC (2016-2019).

Ford сообщает, что ему известно о 46 случаях возгорания, в основном зарегистрированных в Канаде, где использование подогревателей двигателя более распространено. Кроме того, производитель получил 6 жалоб от клиентов, 30 юридических претензий и 21 уведомление от Transport Canada.

