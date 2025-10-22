Зимние шины сильно подорожали в России

Аналитики «Мегамаркета»: средний чек на зимнюю резину вырос почти на 24%

По данным аналитиков «Мегамаркета», с августа по первую половину октября 2025 года средняя стоимость нового комплекта зимних шин увеличилась почти на 24% по сравнению с 2024 годом.

Шины остаются самой крупной статьей расходов при подготовке автотранспорта к зимнему сезону, средняя цена комплекта составляет 35 527 рублей.

Цены поднялись во всех категориях: отечественные шины подорожали на 32%, их цена достигла 21 200 рублей, европейские, японские и американские модели увеличились на 22% до 59 540 рублей, китайские шины стали дороже на 1%, теперь их стоимость 29 100 рублей.

Эксперты указывают на низкие урожаи натурального каучука и производственные ограничения синтетических аналогов как причины роста цен. Большинство россиян отдают предпочтение более доступным вариантам: 85% покупателей выбирают шины стоимостью до 15 000 рублей за штуку, 13% готовы заплатить от 15 000 до 30 000 рублей, а лишь 2% выбирают премиальные модели выше 30 000 рублей.

Чаще всего шины приобретаются в середине августа (38%) и сентября (37%), однако настоящий пик спроса наблюдается в первых неделях октября, когда продажи превышают 51% от общего объема. При этом 77% покупателей шин составляют мужчины.

