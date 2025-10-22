#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Зимние шины сильно подорожали в России

Аналитики «Мегамаркета»: средний чек на зимнюю резину вырос почти на 24%

По данным аналитиков «Мегамаркета», с августа по первую половину октября 2025 года средняя стоимость нового комплекта зимних шин увеличилась почти на 24% по сравнению с 2024 годом.

Рекомендуем
Какие шины купить на зиму? Подсказки от ADAC

Шины остаются самой крупной статьей расходов при подготовке автотранспорта к зимнему сезону, средняя цена комплекта составляет 35 527 рублей.

Цены поднялись во всех категориях: отечественные шины подорожали на 32%, их цена достигла 21 200 рублей, европейские, японские и американские модели увеличились на 22% до 59 540 рублей, китайские шины стали дороже на 1%, теперь их стоимость 29 100 рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эксперты указывают на низкие урожаи натурального каучука и производственные ограничения синтетических аналогов как причины роста цен. Большинство россиян отдают предпочтение более доступным вариантам: 85% покупателей выбирают шины стоимостью до 15 000 рублей за штуку, 13% готовы заплатить от 15 000 до 30 000 рублей, а лишь 2% выбирают премиальные модели выше 30 000 рублей.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Чаще всего шины приобретаются в середине августа (38%) и сентября (37%), однако настоящий пик спроса наблюдается в первых неделях октября, когда продажи превышают 51% от общего объема. При этом 77% покупателей шин составляют мужчины.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 616
22.10.2025 
Фото:freepik / fxquadro
Поделиться:
Оцените материал:
0