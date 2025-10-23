#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
АВТОВАЗ прогнозирует всплеск продаж своей новой модели

АВТОВАЗ ожидает роста продаж Lada Iskra уже с ноября

На форуме «Сделано в России-2025» президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что в октябре компания рассчитывает реализовать примерно 200 автомобилей Lada Iskra.

Он выразил надежду на значительное увеличение объемов продаж в ноябре и далее. Отвечая на вопрос о продажах Iskra до конца осени, Соколов отметил, что в октябре объем продаж составит около двухсот машин.

«Конечно, причем, я бы даже сказал, не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Очень рассчитываю, что эта модель действительно будет пользоваться популярностью», – оценил дальнейшие перспективы продаж машины Соколов.

Lada Iskra
Он также добавил, что после старта продаж Iskra в первые два месяца было реализовано лишь небольшое количество автомобилей, но это является обычным делом для новинок на рынке автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 458
23.10.2025 
-1

