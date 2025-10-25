Надежный и доступный кроссовер Kia привезли в Россию с интересной ценой

#
В России стартовали продажи нового компактного кроссовера Kia KX1, известного также как Stonic. Он использует платформу, аналогичную Kia Rio, и оснащен двигателем по характеристикам, схожим с Hyundai Solaris. Цены на модель начинаются с 1 559 000 рублей.

За эту цену одну из комплектаций предлагается заказать из Владивостока. Хотя информация о комплектации в объявлении отсутствует, фото указывают на наличие кожаного салона, многофункционального рулевого колеса с глянцевыми вставками, кондиционера, мультимедийной системы с большим сенсорным экраном, камеры заднего вида, центрального подлокотника и литых дисков.

В Приморье аналогичный кроссовер в конфигурации Sunroof с черной крышей и зеркалами стоит 1 585 000 рублей, в Хабаровске – 1 650 000 рублей, а в Кирове цена достигает 1 729 000 рублей.

Kia KX1
Kia KX1

Также Kia KX1 за 1 950 000 рублей можно заказать в Воронеже, за 1 990 000 рублей – в Перми, а крупный дилерский холдинг в Москве и Санкт-Петербурге продает такие автомобили по цене от 2 390 000 до 2 475 000 рублей. Частный продавец из Москвы предлагает вариант с двухцветным кузовом за 2 190 000 рублей.

Интерьер Kia KX1
Интерьер Kia KX1

Интересно, что самые дорогие дилерские кроссоверы окрашены в белый цвет и ничем не отличаются по оснащению от более доступных вариантов из Владивостока: все они имеют мультифункциональный рулевой с кожаным ободом, кондиционер, медиасистему с крупным экраном, камеру заднего вида и литые диски.

Все предлагаемые Kia KX1 имеют одинаковый силовой агрегат – 1,4-литровый атмосферный двигатель мощностью 100 л.с. в сочетании с бесступенчатым вариатором. Привод у всех моделей передний.

