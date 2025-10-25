#
Volkswagen Tiguan
25 октября
Volkswagen остановил производство ключевых моделей Golf и Tiguan
«Автотор» обновит модель, стремительно набравшую популярность
25 октября
«Автотор» обновит модель, стремительно набравшую популярность
Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition
25 октября
Toyota Corolla Cross получила версию для настоящих покорителей бездорожья
Компания Toyota представила необычную версию своего компактного кроссовера Corolla Cross Hybrid Nasu Edition. Официальная премьера пройдет на выставке SEMA Show 2025 в Лас-Вегасе, которая состоится с 4 по 7 ноября. Эта модель создана в единственном экземпляре и иллюстрирует, как городской кроссовер может быть адаптирован для внедорожных условий.

Концепция нового автомобиля вдохновлена живописным горным районом Насу в Японии, который славится своими горячими источниками и туристическими маршрутами. Название «Nasu» имеет двойное значение на японском языке, указывая как на «достижение целей», так и на «баклажан», что отразилось в оригинальной фиолетовой окраске кузова.

В оснащение входят:

  • лифт-комплект подвески с увеличенным дорожным просветом;
  • черные внедорожные диски, укомплектованные шинами Toyo Open Country A/T III;
  • расширители колесных арок, защита днища, дополнительные световые элементы и декоративный воздухозаборник на капоте.
На крыше установлена багажная система с логотипом Nasu и спортивный горный велосипед. Внутри автомобиля появились подсвечиваемые пороги, оригинальное оформление багажника с выдвижным ящиком, портативным холодильником и Bluetooth-колонкой JBL. Под капотом кроссовера располагается 196-сильная гибридная установка на основе 2,0-литрового бензинового мотора, с полным приводом.

Разработка нового проекта принадлежит подразделению Toyota SPAD (Service Parts and Accessories Development) и использует современные технологии CAD-моделирования и 3D-печати. Вице-президент Toyota по маркетингу, Майк Трипп, подчеркнул: «С Corolla Cross Nasu Edition мы показываем, как один из наших самых популярных и доступных автомобилей может быть переосмыслен, чтобы воплотить дух приключений Toyota».

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
25.10.2025 
Фото:Carscoops
