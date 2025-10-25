Toyota Corolla Cross получила версию для настоящих покорителей бездорожья
Компания Toyota представила необычную версию своего компактного кроссовера Corolla Cross Hybrid Nasu Edition. Официальная премьера пройдет на выставке SEMA Show 2025 в Лас-Вегасе, которая состоится с 4 по 7 ноября. Эта модель создана в единственном экземпляре и иллюстрирует, как городской кроссовер может быть адаптирован для внедорожных условий.
Концепция нового автомобиля вдохновлена живописным горным районом Насу в Японии, который славится своими горячими источниками и туристическими маршрутами. Название «Nasu» имеет двойное значение на японском языке, указывая как на «достижение целей», так и на «баклажан», что отразилось в оригинальной фиолетовой окраске кузова.
В оснащение входят:
- лифт-комплект подвески с увеличенным дорожным просветом;
- черные внедорожные диски, укомплектованные шинами Toyo Open Country A/T III;
- расширители колесных арок, защита днища, дополнительные световые элементы и декоративный воздухозаборник на капоте.
На крыше установлена багажная система с логотипом Nasu и спортивный горный велосипед. Внутри автомобиля появились подсвечиваемые пороги, оригинальное оформление багажника с выдвижным ящиком, портативным холодильником и Bluetooth-колонкой JBL. Под капотом кроссовера располагается 196-сильная гибридная установка на основе 2,0-литрового бензинового мотора, с полным приводом.
Разработка нового проекта принадлежит подразделению Toyota SPAD (Service Parts and Accessories Development) и использует современные технологии CAD-моделирования и 3D-печати. Вице-президент Toyota по маркетингу, Майк Трипп, подчеркнул: «С Corolla Cross Nasu Edition мы показываем, как один из наших самых популярных и доступных автомобилей может быть переосмыслен, чтобы воплотить дух приключений Toyota».
