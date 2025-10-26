Эта Шкода проехала больше 2800 км на одном баке: как удалось этого достичь?

Дизельный Skoda Superb проехал 2831 км без дозаправки и установил мировой рекорд

Флагманская модель лифтбэка Superb с дизельным двигателем TDI установила мировой рекорд по экономичности, пройдя 2 831 км без необходимости в дозаправке.

Этот достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. За рулем серийного автомобиля Skoda Superb находился Мико Марчик, обладатель титула победителя Европейского чемпионата по ралли 2025 года.

Маршрут начался в польском городе Лодзь и пролегал через Германию, Францию, Нидерланды и Бельгию. Средняя скорость во время пути составила около 80 км/ч, а расход топлива оказался всего 2,61 л на 100 км, что значительно ниже официального заявленного уровня (4,8 л/100 км).

Skoda Superb

На одном из участков во Франции, благодаря попутному ветру, автомобиль достиг рекордного расхода в 2,2 л/100 км.

Интерьер Skoda Superb

Используемый Superb был с 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 148 л.с. и крутящим моментом 360 Н·м, передним приводом и 7-ступенчатой трансмиссией DSG. Из модификаций были только шины с низким сопротивлением качению и заниженная на 15 мм подвеска от версии Sportline для повышения аэродинамических качеств. Объем топливного бака составил 66 литров, а общий пробег автомобиля перед испытанием – около 20 000 км.