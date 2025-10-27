Свобода вместо гаража: почему москвичи меняют личный авто на каршеринг

Максим Ликсутов: Каршеринг — это хороший пример сотрудничества бизнеса и города

Исследование центра «Безопасный транспорт» выявило новые ориентиры столичных водителей: главным становится не владение автомобилем, а мгновенный доступ к комфортному передвижению без лишних хлопот.

Для подавляющего большинства горожан, а именно 85%, ключевым преимуществом аренды является возможность оставить автомобиль в любой разрешенной точке города, не думая о поиске гаража или постоянного парковочного места.

Существенную роль в этом выборе играет и финансовая составляющая. Более 70% пользователей каршеринга позитивно воспринимают тот факт, что плата за аренду избавляет их от необходимости оплачивать дорогостоящую парковку в центре столицы. При этом для 58% москвичей решающим аргументом становится полное отсутствие забот, связанных с техническим обслуживанием, страхованием и ремонтом машины.

Каждый третий участник опроса признался, что ему нравится возможность каждый раз выбирать марку и модель автомобиля под настроение или конкретные задачи. Еще почти четверть респондентов выделили повышенный комфорт поездки на всегда исправном и чистом авто как важный бонус.

Когда дело доходит до выбора конкретного автомобиля, водители руководствуются сугубо прагматичными соображениями: для трети респондентов определяющим фактором является цена поездки, а для 32% – близость машины к дому или работе.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Каршеринг – это хороший пример сотрудничества бизнеса и города, от которого выигрывают жители столицы, поэтому по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать этот сегмент. Благодаря сервису разгружаются дороги. На улицы ежедневно не выезжает свыше 100 тыс. личных машин. При этом мы видим, что пользователи ценят сервис за гибкость при построении маршрута, отсутствие дополнительных забот и возможность быстро подобрать удобный автомобиль по разумной цене», — сообщил Максим Ликсутов.

