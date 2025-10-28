В России создали грузовой беспилотный самолет-коптер — видео

Отечественный беспилотный самолет-коптер БТС ВАБ С-76 проходит сертификацию

Грузовой летающий беспилотник БТС ВАБ С-76 начал проходить сертификацию типа в Росавиации.

Эту машину разработало ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Машина позиционируется как первая в России транспортная беспилотная система гражданского назначения. Ее предполагается использовать для грузоперевозок с максимальной взлетной массой свыше 1500 кг. БТС ВАБ С-76 относится к комбинированным машинам внеаэродромного базирования.

То есть фактически перед нами гибрид самолета и коптера, способный как на горизонтальный, так и на вертикальный полет.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Работает эту штуковина так. Взлет – вертикальный, за это отвечают восемь силовых электромоторов с винтами, каждый с собственным аккумулятором. На высоте 100 метров включается задний поршневой двигатель – и машина уходит в горизонтальный полет. Электромоторы останавливаются, лопасти встают «вдоль фюзеляжа». Тяжелая модификация С-76 имеет длину 7,2 м, размах крыла 11 м и стояночную высоту 2,7 м.

Максимальная скорость – 180 км/ч, крейсерская – 120-130 км/ч. Дальность – до 1000 км. Практический потолок – 4000 м. Поднимает до 300 кг: в грузовой отсек можно вместить груз с двух европаллет.

Какова импортонезависимость С-76? Какова рентабельность по сравнению с вертолетом? Как держать связь и обеспечивать навигацию на большой дистанции? Вопросов много. Наверняка найдутся определенные задачи именно для такой штуковины – там, где вертолет не справится.