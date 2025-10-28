Новый 7-местный полноприводный кроссовер на основе Volvo теперь в России

На российский рынок вышла первая модель автобренда Nordcross: подробности

Дилерская компания Major начала реализацию первого кроссовера автомобильного бренда Nordcross – модели 001 в России.

Nordcross 001 представляет собой полноразмерный семиместный кроссовер сегмента Е, который разработан на платформе, схожей с той, что использует второе поколение Volvo XC90. Такое решение в строительстве автомобиля обеспечивает отличные результаты в безопасности, а также гарантирует устойчивость и комфорт во время поездки.

Модель оснащена бензиновым двигателем объемом 2.0 л, развивающим мощность в 258 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. В список оборудования входят четырехзонный климат-контроль, системы помощи для водителя и русифицированная медиасистема.

Nordcross 001 (Lynk&Co 09)

Для кроссовера Nordcross 001 будет предоставлена гарантийная поддержка со стороны импортера, а его стоимость начинается от 5,99 млн рублей. Эта модель является аналогом Lynk&Co 09.

Интерьер Nordcross 001 (Lynk&Co 09)

Марка Nordcross в России появилась для реализации автомобилей, которые на международном рынке известны под именем Lynk&Co.

