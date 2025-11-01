«Китайский УАЗ» едет в РФ: сертификация внедорожников возобновлена

В России возобновили сертификацию внедорожников BAW 212

Компания BAW возобновила сертификацию своих рамных внедорожников BAW 212 в России после полугода паузы.

На данный момент все документы для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) подготовлены, что позволит начать официальные продажи модели в стране.

В настоящее время автомобили BAW 212 доставляются в Россию через параллельный импорт, как напрямую с завода, так и со склада в Маньчжурии. Для покупателей доступны различные комплектации.

BAW 212

Модель представлена с двумя моторами: двухлитровым бензиновым с мощностью 238 л.с. и дизельным, мощностью 170 л.с. Топовая комплектация Long Wind включает увеличенный клиренс, внедорожные шины, компас, барометр и шноркель. Цены на внедорожник в России варьируются от 3 399 000 до 3 699 000 рублей.

Интерьер BAW 212

Колесная база BAW 212 почти равна Land Cruiser и Prado, достигая 2860 мм, но кузов у автомобиля компактнее: его длина составляет 4705 мм, ширина – 1945 мм, а высота – 1999 мм.

