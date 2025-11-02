Стало известно, когда россияне переобувают автомобили на самом деле

#
12 ноября
12 ноября
12 ноября
Около трети россиян устанавливают зимние шины на свои автомобили, когда средняя температура опускается ниже 7 градусов по Цельсию.

При этом четверть опрошенных меняют шины только после первых заморозков, сообщает Авто Mail на основе результатов опроса среди водителей.

Согласно данным опроса Авто Mail, 31% водителей меняют шины, когда температура не превышает 7 градусов. 27% респондентов заявили, что используют зимние шины при первых ночных заморозках. 11% предпочитают менять шины, когда в дневное время температура становится отрицательной.

Также 10% респондентов отметили, что устанавливают зимние шины заранее, до наступления заморозков. 8% водителей меняют шины после первого снегопада или когда возникает необходимость. Лишь 2% следуют требованиям закона при замене шин, а 3% вовсе не меняют шины по сезонам.

Что касается выбора типа зимних шин, 63% опрошенных предпочитают шипованные, в то время как только 32% выбирают фрикционные шины. 78% автомобилистов сообщили, что не собираются приобретать новый комплект зимних шин в этом сезоне.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 102
02.11.2025 
Фото:freepik / freepik
