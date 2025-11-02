Chery представила новое поколение кроссовера Tiggo 8

Chery Tiggo 8 пятого поколения поступит в продажу 3 ноября

Chery презентовала новый Tiggo 8 пятого поколения, который поступит в продажу 3 ноября.

Chery Tiggo 8

Этот кроссовер задуман как семейный и предлагает пятиместную компоновку с увеличенными размерами по сравнению с предыдущей моделью.

Длина Tiggo 8 составляет 4749 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, а колёсная база равна 2825 мм.

Внешний вид автомобиля включает характерную многоугольную решётку радиатора с матричным хромированным покрытием, полускрытые дверные ручки, сквозные задние фонари и 19-дюймовые двухцветные алюминиевые диски.

Chery Tiggo 8

Новый Tiggo 8 будет доступен с двумя вариантами передней панели.

Под капотом предложены два двигателя: первый – объемом 1,6 л с максимальной мощностью 145 кВт и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, второй – объемом 2,0 л, который развивает мощность 187 кВт и работает с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.