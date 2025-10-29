SINTEC поддержит сборную России в престижной международной гонке в Малайзии

Бренд высокотехнологичных моторных масел стал генеральным партнером российской команды Sintec Off-Road Team, которая выступит в одной из самых сложных офф-роуд гонок мира.

Финал мировой серии Rainforest Challenge считается неофициальным чемпионатом мира по внедорожному спорту и пройдет в Малайзии с 28 ноября по 10 декабря 2025 года. Гонка традиционно проводится при поддержке правительства Малайзии и проходит в течение более чем двух десятилетий подряд. Участвуют более 100 профессиональных спортсменов из Европы, Азии и Океании (Австралия и Новая Зеландия).

Александр Пахутко, директор по активационному маркетингу бренда SINTEC:

«Поддержка российских экипажей команды Sintec Off-Road Team в столь сложных международных стартах — важная часть нашей миссии: развивать и продвигать российский автоспорт в нашей стране и за ее пределами. Большой финал Rainforest Challenge — это серьезное испытание для спортсменов и техники, но мы уверены, что в сложнейших условиях тропической жары, высокой влажности и экстремальных нагрузок российская команда, которая упорно готовилась к этим испытаниям, и технические жидкости SINTEC покажут достойные результаты!»

Формат соревнований по бездорожью RFC — это множество коротких, но максимально интенсивных секций с лимитом времени 15 минут на каждую. Решающую роль здесь играют мастерство пилота, надежность и мощность техники, а также скорость и умение экипажа работать с лебедкой.

Трассы проложены по скалам, глине и песку, руслам горных ручьев и рек, с заметными перепадами высот. Гонки часто проходят при переменчивой погоде, что усложняет и без того непростое прохождение спецучастков. Исторически до финиша добираются менее половины стартовавших экипажей, что подчеркивает сложность и статус уникального соревнования в мировом офф-роуд сообществе.