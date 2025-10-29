#
Задолженность по транспортному налогу будут списывать «автоматом» и без суда

С 1 ноября ФНС будет автоматически взыскивать транспортный налог с должников

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать задолженности по транспортному налогу у российских водителей без обращения в суд, если налог не будет уплачен вовремя.

Автоюрист Лев Воропаев отметил, что данное правило касается всех налогов, которые не были оплачены в установленный срок.

Согласно его словам, налоговая служба будет вправе автоматически списывать долг с банковских счетов и электронных кошельков должников. Если наличие средств будет недостаточным, взыскание долга будет происходить за счет имущества, за исключением вещей, необходимых в повседневной жизни.

Адвокат Сергей Радько добавил, что ФНС уведомит водителей-должников о списании задолженности через личный кабинет на Госуслугах.

У граждан будет 30 дней, чтобы оспорить решение налоговой. Он пояснил, что при получении уведомления о списании долга гражданин сможет подать жалобу через тот же сервис, и в этом случае взыскание возможно будет только через суд. Если возражений не будет, налоговая сформирует поручение для банка, который списывает задолженность.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 8
29.10.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
