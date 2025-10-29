Задолженность по транспортному налогу будут списывать «автоматом» и без суда

С 1 ноября ФНС будет автоматически взыскивать транспортный налог с должников

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать задолженности по транспортному налогу у российских водителей без обращения в суд, если налог не будет уплачен вовремя.

Автоюрист Лев Воропаев отметил, что данное правило касается всех налогов, которые не были оплачены в установленный срок.

Согласно его словам, налоговая служба будет вправе автоматически списывать долг с банковских счетов и электронных кошельков должников. Если наличие средств будет недостаточным, взыскание долга будет происходить за счет имущества, за исключением вещей, необходимых в повседневной жизни.

Адвокат Сергей Радько добавил, что ФНС уведомит водителей-должников о списании задолженности через личный кабинет на Госуслугах.

У граждан будет 30 дней, чтобы оспорить решение налоговой. Он пояснил, что при получении уведомления о списании долга гражданин сможет подать жалобу через тот же сервис, и в этом случае взыскание возможно будет только через суд. Если возражений не будет, налоговая сформирует поручение для банка, который списывает задолженность.

