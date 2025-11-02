В Китае составили список самых надежных бензиновых машин

Toyota и BMW обошли Chery и Geely в списке самых надежных бензиновых авто в КНР

Китайское представительство агентства J.D. Power опубликовало список самых надежных бензиновых автомобилей на 2025 год. В исследовании участвовали 22,9 тысячи владельцев, которые приобрели машины в период с 2021 по 2024 годы.

Эксперты проанализировали 166 моделей от 38 брендов, оценив 177 параметров, включая двигатель, трансмиссию, электронику и эргономику.

Наивысший показатель надежности продемонстрировала марка FAW Toyota с 156 проблемами на каждые 100 автомобилей (PP100). За ней следуют Land Rover (157 PP100) и GAC Toyota (158 PP100). В десятку самых надежных также вошли Porsche, BMW, Changan Ford, GAC Honda, Mercedes-Benz, Audi и Buick.

Среди китайских брендов на первом месте оказалась Chery с результатом 188 PP100, опередив Hongqi (192 PP100) и Geely (200 PP100).

Эксперты отметили снижение медианного показателя надежности бензиновых автомобилей до 197 PP100, что связано с новыми электронными системами. Наиболее частые жалобы касаются вибраций и сбоев в мультимедийных системах. Премиальные марки продолжают лидировать с показателем 181 PP100, в то время как массовые китайские производители получили 221 PP100.

В сегменте компактных автомобилей лидируют модели Chery Arrizo 5, Geely Emgrand и Jetta VA3. В более дорогом сегменте выделяются Toyota Corolla и Toyota Levin. Среди люксовых компактных авто наилучшие результаты у Audi A3, Mercedes C-Class и BMW 3-й серии.

В категории седанов экономкласса в тройку лучших вошли Nissan Sylphy, Nissan Tiida и Buick Verano Pro. В более дорогом сегменте лидируют Volkswagen Lamando, Chery Arrizo 8 и Geely Preface. В высоком ценовом сегменте лучшими являются Ford Mondeo, Volkswagen Passat и Toyota Avalon.

Компактные кроссоверы, показавшие наилучшие результаты, — GAC GS3, Geely Coolray, Changan CS35 Plus и Geely Coolray Cool. В сегменте среднеразмерных кроссоверов экономкласса лидируют Geely Cityray, Chery Tiggo 8 и Changan Uni-T. Среди более дорогих моделей наивысшие оценки получили Chery Tiggo 8 Pro, Toyota Frontlander и Volkswagen T-Roc.

