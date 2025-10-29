#
Эти автомобили могут освободить от утильсбора
29 октября
Эти автомобили могут освободить от утильсбора
Популярный обновленный внедорожник готовится к выходу на российский рынок

Новый внедорожник Tank 300 с измененным дизайном представили в России

Внедорожник Tank 300, продажи которого начались в России два года назад, получил свое первое обновление в дизайне и функциональных характеристиках.

Его знаменитый внешний вид остался актуальным. Новые версии с полным приводом Part-Time и интеллектуальным Torque-on-Demand отличаются по визуальному исполнению. Модели City получили дверные ручки, корпуса боковых зеркал и расширители колесных арок, окрашенные в цвет кузова. Также обновились 18-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер авто теперь доступен в стильной красно-черной отделке для всех комплектаций. В версиях Premium и City Premium потолок и стойки кузова стали темно-серыми. Для любителей классики предусмотрена новая цифровая панель приборов с круглыми циферблатами спидометра и тахометра.

Tank 300
Tank 300

Уровень шума в салоне уменьшился благодаря двойному остеклению, а обновленное рулевое колесо с более толстым ободом и беспроводная зарядка для смартфона теперь стали стандартными.

Силовая установка осталась прежней – под капотом установлен 4-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач и полным приводом. Клиренс составляет 224 мм, а динамика разгона до 100 км/ч – 10,6 секунд, максимальная скорость – 175 км/ч.

Tank 300 остается самой продаваемой моделью марки в России, занимая 54% от общего числа продаж. Полная информация о характеристиках и ценах будет представлена перед началом продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  пресс-служба Tank
Ушакова Ирина
Фото:GWM
29.10.2025 
Фото:GWM
