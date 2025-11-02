#
Названы самые надежные автомобильные моторы

Портал TopSpeed перечислил шесть самых надежных автомобильных двигателей

Портал TopSpeed опубликовал список из шести наиболее надежных автомобильных двигателей.

Первое место занимает двигатель Toyota 2TR-FE, который способен работать более 400 тысяч километров. Этот мотор устанавливался на пикапы Toyota Tacoma второго и третьего поколения.

На втором месте находится двигатель Honda K24 объемом 2,4 литра, который использовался в моделях Honda Accord с 2003 по 2017 год, а также в последних трех поколениях Honda Odyssey и Honda CR-V со второго по пятое.

Третье место в рейтинге занимает мотор Toyota A25A-FXS объемом 2,5 литра, установленный на Toyota RAV4 Hybrid 2025 модельного года.

Четвертое и пятое места заняли двигатели Nissan VQ V6 и Toyota 1GR-FE V6, известные своей долговечностью. Замыкает шестерку лучших мотор Honda J35 V6, который считается одним из самых надежных агрегатов в истории компании Honda.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  TopSpeed
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
02.11.2025 
Фото:
«За рулем»
