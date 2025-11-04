#
Аналитик Удалов: физлиц, ввозящих машины в Россию, становится все больше

«Автостат»: альтернативный импорт авто в РФ достиг рекордного уровня

В начале весны и осенью прошлого года наблюдались максимальные объемы поставок автомобилей в Россию физическими лицами. В весенний период доля альтернативного импорта составила 44%, а осенью – 25%.

Такие данные озвучил Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат», на форуме CarXL. Он отметил, что количество людей, которые вводят машины в страну, растет каждый месяц, хотя общий объем импорта в целом снижается. Так, в начале осени доля физических лиц достигла 53%, что превзошло показатели предпринимателей.

Удалов подчеркнул, что объем альтернативного импорта в абсолютных значениях до сих пор не достиг уровня марта 2024 года – рекордного месяца, когда в страну было ввезено около 40 тысяч новых легковых автомобилей.

Существуют перспективы того, что рекорд прошлого года может быть побит, однако окончательные данные будут известны только после публикации статистики за октябрь.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

Источник:  Российская газета
