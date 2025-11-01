Для этих автомобилей полностью закрыли Крымский мост

Почему электромобилям и гибридам запретили движение по Крымскому мосту

Запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту напрямую связан с конструкцией данных типов авто.

Уведомления о запретах появились 31 октября – сначала об этом сообщила администрация Краснодарского края, а затем губернатор Крыма Аксенов, в результате чего въезд на мост для «электричек» и гибридов оказался закрыт с обеих сторон: ни выехать с полуострова, ни заехать на него через мост они не могут. Ранее был введен аналогичный запрет для грузовиков, и отныне для всех этих типов ТС сообщение с Крымом работает только через Запорожскую и Херсонскую области, сообщает источник.

Приглашенные изданием эксперты объясняют запрет для электромобилей и гибридов сложностью проверки оных на наличие/отсутствие взрывчатки. Современные технические средства не позволяют точно идентифицировать зарядные устройства таких машин как батареи.

Сообщается, что в части из них злоумышленники могут разместить взрывоопасные вещества.

По схожей причине в аэропортах просят включать ноутбуки – чтобы убедиться, что человек провозит именно штатно функционирующее устройство, а не что-то иное. В августе сотрудники ФСБ задержали перед Крымским мостом грузовую Газель, перевозившую гибридный Chevrolet Volt, в батарейном отсеке которого обнаружилось 130 кг взрывчатого вещества.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube