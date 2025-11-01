Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Для этих автомобилей полностью закрыли Крымский мост

Почему электромобилям и гибридам запретили движение по Крымскому мосту

Запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту напрямую связан с конструкцией данных типов авто.

Рекомендуем
Изменения для автомобилистов с 1 ноября 2025 года: это важно знать

Уведомления о запретах появились 31 октября – сначала об этом сообщила администрация Краснодарского края, а затем губернатор Крыма Аксенов, в результате чего въезд на мост для «электричек» и гибридов оказался закрыт с обеих сторон: ни выехать с полуострова, ни заехать на него через мост они не могут. Ранее был введен аналогичный запрет для грузовиков, и отныне для всех этих типов ТС сообщение с Крымом работает только через Запорожскую и Херсонскую области, сообщает источник.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Приглашенные изданием эксперты объясняют запрет для электромобилей и гибридов сложностью проверки оных на наличие/отсутствие взрывчатки. Современные технические средства не позволяют точно идентифицировать зарядные устройства таких машин как батареи.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Сообщается, что в части из них злоумышленники могут разместить взрывоопасные вещества.

По схожей причине в аэропортах просят включать ноутбуки – чтобы убедиться, что человек провозит именно штатно функционирующее устройство, а не что-то иное. В августе сотрудники ФСБ задержали перед Крымским мостом грузовую Газель, перевозившую гибридный Chevrolet Volt, в батарейном отсеке которого обнаружилось 130 кг взрывчатого вещества.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:пресс-служба Росавтодор/ТАСС
Количество просмотров 861
01.11.2025 
Фото:пресс-служба Росавтодор/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0