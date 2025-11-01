При какой температуре летние покрышки окончательно «дубеют»: ответ эксперта

Эксперт Абрамейцев рассказал, при какой температуре летние шины «дубеют»

Алексей Абрамейцев, начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант»), прокомментировал для «Российской газеты», как летние шины ведут себя при температуре плюс 5 градусов.

«В состав современных шин входят разные компоненты и материалы, соотношение которых отличается в том числе в зависимости от сезона применения. Летние шины разрабатываются для обеспечения лучшей эффективности при движении при температуре примерно от 5°С выше нуля», – заключил Алексей Абрамейцев.

Ключевым компонентом резиновой смеси является натуральный каучук, который теряет свои свойства и эластичность при холоде, что приводит к твердости протектора. Состав резиновой смеси протектора критически важен для сцепления шины с дорожным покрытием. Например, шины спортивных автомобилей, которые гладкие, успешно работают благодаря своему «компаунду» и требуют прогрева для достижения нужной эластичности и сцепления с дорогой.

Хотя гражданские шины оптимизированы для более широкого диапазона условий, резкое снижение температуры до близких к нулю значений делает летние шины жесткими. Даже наличие элементов протектора, улучшающих сцепление, недостаточно для обеспечения необходимого уровня сцепления.

Поэтому в случае ухудшения погодных условий автомобили на летних шинах представляют большую опасность как для водителей, так и для окружающих. При движении даже по очищенному, но подмерзшему асфальту на летних шинах может произойти резкая потеря сцепления. Участки дорог, особенно на эстакадах, могут быть покрыты тонким слоем льда, что часто приводит к заносам или сносам автомобиля, с которыми даже электронные системы помощи не всегда могут справиться. На холодном сухом асфальте машина также будет вести себя менее стабильно и предсказуемо, подчеркнул эксперт.

