Эти бюджетные шины признаны опасными по результатам тестов
Немецкое издание AutoBild опубликовало результаты ежегодных тестов всесезонных шин, в которых бюджетные модели показали наименьшие показатели, при этом не все они китайского производства.
Специалисты провели экстренные торможения: с 80 км/ч на мокром асфальте и с 100 км/ч на сухом. Длина тормозного пути не должна превышать 97 метров, что считается критерием безопасности.
В 2025 году некоторые протестированные шины были признаны опасными и получили «красный» рейтинг, что указывает на слишком длинный тормозной путь как на сухом, так и на мокром покрытии.
По итогам тестов наихудшие результаты были показаны следующими моделями (перечислены в порядке ухудшения тормозных свойств):
- Tigar All Season (Сербия),
- Imperial All Season Driver (Китай),
- Star Performer Solar 4S (Китай),
- Nankang Cross Seasons AW-6 (Китай/Тайвань),
- Debica Navigator 3 (Польша),
- Davanti Alltoura (Китай),
- Fulda MultiControl (Европа),
- Berlin Tires All Season (Европа),
- Goodride All Season Elite Z-401 (Китай).
Эксперты отмечают, что объединить характеристики зимней и летней резины в одной доступной модели сложно, поэтому наилучшие результаты чаще показывают более дорогие премиум-шины.
Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.