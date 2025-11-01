Эти бюджетные шины признаны опасными по результатам тестов

Эксперты AutoBild назвали опасные модели всесезонных шин 2025 года

Немецкое издание AutoBild опубликовало результаты ежегодных тестов всесезонных шин, в которых бюджетные модели показали наименьшие показатели, при этом не все они китайского производства.

Специалисты провели экстренные торможения: с 80 км/ч на мокром асфальте и с 100 км/ч на сухом. Длина тормозного пути не должна превышать 97 метров, что считается критерием безопасности.

В 2025 году некоторые протестированные шины были признаны опасными и получили «красный» рейтинг, что указывает на слишком длинный тормозной путь как на сухом, так и на мокром покрытии.

По итогам тестов наихудшие результаты были показаны следующими моделями (перечислены в порядке ухудшения тормозных свойств):

Tigar All Season ( Сербия ),

Сербия Imperial All Season Driver ( Китай ),

Star Performer Solar 4S ( Китай ),

Nankang Cross Seasons AW-6 ( Китай / Тайвань ),

Debica Navigator 3 ( Польша ),

Davanti Alltoura ( Китай ),

Fulda MultiControl ( Европа ),

Berlin Tires All Season ( Европа ),

Goodride All Season Elite Z-401 ( Китай ).

Эксперты отмечают, что объединить характеристики зимней и летней резины в одной доступной модели сложно, поэтому наилучшие результаты чаще показывают более дорогие премиум-шины.

