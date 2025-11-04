Volkswagen зафиксировал падение прибыли на 1 миллиард евро

Volkswagen сообщил об убытке в €1,072 млрд в третьем квартале 2025 года

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил о потере чистой прибыли в размере €1,072 млрд за третий квартал 2025 года.

За девять месяцев текущего года общая прибыль компании сократилась более чем на 60%, составив €3,4 млрд.

Основными факторами падения названы кризис в Porsche и введенные США пошлины.

В то же время, основной бренд Volkswagen зафиксировал улучшение показателей, благодаря программе сокращения расходов, которая включает увольнения десятков тысяч сотрудников. Операционная рентабельность компании за девять месяцев выросла до 2,3%. В третьем квартале концерн реализовал 2,2 млн автомобилей всех марок.

