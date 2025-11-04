Volkswagen зафиксировал падение прибыли на 1 миллиард евро
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил о потере чистой прибыли в размере €1,072 млрд за третий квартал 2025 года.
За девять месяцев текущего года общая прибыль компании сократилась более чем на 60%, составив €3,4 млрд.
Основными факторами падения названы кризис в Porsche и введенные США пошлины.
В то же время, основной бренд Volkswagen зафиксировал улучшение показателей, благодаря программе сокращения расходов, которая включает увольнения десятков тысяч сотрудников. Операционная рентабельность компании за девять месяцев выросла до 2,3%. В третьем квартале концерн реализовал 2,2 млн автомобилей всех марок.
