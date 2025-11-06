Полный привод, мощный мотор, богатое оснащение — новая версия добротной Тойоты
В США объявлены цены на кроссовер Toyota Crown Signia 2026 модельного года.
Автомобиль будет доступен в двух вариантах: комплектация XLE стоит 44 390 долларов (примерно 3,6 миллиона рублей), а Limited – 48 790 долларов (около 3,95 миллиона рублей).
Технические характеристики у обеих комплектаций одинаковые: гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового двигателя с мощностью 243 л.с. Привод у всех моделей – полный.
Более усовершенствованная версия Limited предлагает лучшее оборудование: вместо стандартной аудиосистемы Toyota используется акустика JBL с 11 динамиками. Среди других особенностей Limited – 21-дюймовые диски, панорамная крыша, цифровое зеркало заднего вида и цифровой ключ.
Также данная версия доступна в двухцветных комбинациях с черной крышей и кузовом, окрашенным в белый, красный, бронзовый и сине-серый цвет.
Продажи Toyota Crown Signia 2026 начнутся ближе к концу текущего года.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.