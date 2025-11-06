Полный привод, мощный мотор, богатое оснащение — новая версия добротной Тойоты

Кроссовер Toyota Crown Signia 2026 будет стоить от 3,6 млн рублей

В США объявлены цены на кроссовер Toyota Crown Signia 2026 модельного года.

Автомобиль будет доступен в двух вариантах: комплектация XLE стоит 44 390 долларов (примерно 3,6 миллиона рублей), а Limited – 48 790 долларов (около 3,95 миллиона рублей).

Технические характеристики у обеих комплектаций одинаковые: гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового двигателя с мощностью 243 л.с. Привод у всех моделей – полный.

Toyota Crown Signia 2026

Более усовершенствованная версия Limited предлагает лучшее оборудование: вместо стандартной аудиосистемы Toyota используется акустика JBL с 11 динамиками. Среди других особенностей Limited – 21-дюймовые диски, панорамная крыша, цифровое зеркало заднего вида и цифровой ключ.

Интерьер Toyota Crown Signia 2026

Также данная версия доступна в двухцветных комбинациях с черной крышей и кузовом, окрашенным в белый, красный, бронзовый и сине-серый цвет.

Продажи Toyota Crown Signia 2026 начнутся ближе к концу текущего года.

