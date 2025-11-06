#
Спрос на российские автомобили резко вырос

Минпромторг: в РФ идет всплеск продаж машин российского производства

В октябре 2025 года объем продаж новых автомобилей, произведенных в России, увеличился на 9%, в то время как импортные автомобили показали снижение на 22,8%.

Такие данные предоставил Минпромторг, ссылаясь на аналитическую компанию ППК, входящую в группу АО «Электронный паспорт».

В этом месяце на российском рынке было реализовано 100,7 тыс. отечественных автомобилей, что на 9% больше по сравнению с октябрем прошлого года.

Что касается импортных автомобилей, то их продажи составили 82,7 тыс. единиц, что на 22,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Министерство отметило, что за первые десять месяцев 2025 года доля автомобилей российской сборки выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 55% от общего объема продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.

Источник:  Минпромторг РФ
06.11.2025 
