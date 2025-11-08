Audi представила новые версии своих самых популярных моделей: подробности

Audi презентовала новые модификации A3, Q7 и RS Q8 2026 модельного года

Компания Audi анонсировала расширенный модельный ряд на 2026 год, включая новые версии A3, Q7 и Q8. Важными моментами стали появление RS Q8, расширение линейки S line для Q7 и выпуск полноприводной версии A3 TFSI quattro.

Новая Audi A3 оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 201 л.с. с крутящим моментом 320 Н·м. Благодаря системе quattro оба кузова – хэтчбек и седан – достигают 100 км/ч за 6,3 секунды, что почти на две секунды быстрее базового варианта, что делает модель идеальным сочетанием динамики и экономичности.

Кроссовер Audi Q7 теперь предлагает две новые комплектации S line – бензиновую TFSI quattro и дизельную TDI quattro, которые выделяются спортивным обвесом, 21-дюймовыми дисками Audi Sport, уникальным интерьером и черной обивкой потолка. В Австралии цена обновленного Q7 начинается от 112 415 австралийских долларов.

Наиболее значительное обновление коснулось топовой RS-серии: к мощной версии RS Q8 Performance добавилась базовая RS Q8, которая также имеет 4,0-литровый V8 с мощностью 591 л.с. и 800 Н·м. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды благодаря системе полного привода quattro, это всего на 0,2 секунды медленнее версии Performance.

Кроме того, ранее сообщалось, что Audi Q7 нового поколения и совершенно новый Audi Q9 будут поставляться с бензиновыми моторами, а также компания разрабатывает доступный электромобиль.

