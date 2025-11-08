В России снова можно купить дизельный Toyota Land Cruiser: известны цены

Дизельные Toyota Land Cruiser 300 в наличии в РФ с ценой от 15,9 млн рублей

В Россию поступила новая партия Toyota Land Cruiser 300, теперь с дизельным двигателем.

Эти автомобили, завезенные по параллельному импорту, предлагаются по цене от 15,9 до 16,6 миллионов рублей, в зависимости от комплектации.

Главное изменение заключается в возвращении дизельной версии с 3,4-литровым турбомотором, мощностью 299 л.с., которая работает в сочетании с 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник доступен в комплектациях GR Sport и 70th Anniversary, отличающихся повышенной проходимостью и богатым оснащением. Также имеется версия ZX с бензиновым двигателем мощностью 415 л.с.

Интерьер Land Cruiser 300 оформлен в премиальном стиле с использованием натуральной кожи и дерева, а также включает подогрев и вентиляцию всех сидений, аудиосистему JBL, проекционный дисплей и мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном. В список оснащения входят камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и блокировки дифференциалов для эффективной езды по бездорожью.

