В России снова можно купить дизельный Toyota Land Cruiser: известны цены

Дизельные Toyota Land Cruiser 300 в наличии в РФ с ценой от 15,9 млн рублей

В Россию поступила новая партия Toyota Land Cruiser 300, теперь с дизельным двигателем.

Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!

Эти автомобили, завезенные по параллельному импорту, предлагаются по цене от 15,9 до 16,6 миллионов рублей, в зависимости от комплектации.

Главное изменение заключается в возвращении дизельной версии с 3,4-литровым турбомотором, мощностью 299 л.с., которая работает в сочетании с 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник доступен в комплектациях GR Sport и 70th Anniversary, отличающихся повышенной проходимостью и богатым оснащением. Также имеется версия ZX с бензиновым двигателем мощностью 415 л.с.

Интерьер Land Cruiser 300 оформлен в премиальном стиле с использованием натуральной кожи и дерева, а также включает подогрев и вентиляцию всех сидений, аудиосистему JBL, проекционный дисплей и мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном. В список оснащения входят камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и блокировки дифференциалов для эффективной езды по бездорожью.

Источник:  iXBT
Лежнин Роман
Фото:Toyota
08.11.2025 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33