Названы самые популярные кроссоверы в мире

Focus2Move: Toyota RAV4 стал самым продаваемым кроссовером мира в 2025 году

Самым популярным новым кроссовером в мире за первые девять месяцев 2025 года признан японский Toyota RAV4, который обошел своего предшественника, электрическую Tesla Model Y, теперь занимающую вторую позицию. Это подтверждают данные портала Focus2Move.

Toyota RAV4

Продажи Toyota RAV4 увеличились на 1,5%, что позволило ему закрепить рыночную долю на уровне 2,5% по состоянию на конец сентября. Напротив, у Tesla Model Y объемы продаж упали на 11,2%, сократив рыночную долю до 2,4%.

Тройку лидеров замыкает еще один японский кроссовер – Honda CR-V с рыночной долей 1,8%. За ним следует корейский Hyundai Tucson, который продемонстрировал рост на 3,4%. На пятом месте оказался Kia Sportage с приростом в 0,8%.

Интерьер Toyota RAV4

Шестую строчку занял Volkswagen Tiguan, увеличившийся в продажах на 4,9%, что позволило ему опередить BYD Song, который теперь находится на седьмом месте, а Honda HR-V занимает восьмую позицию.

Замыкают десять самых продаваемых кроссоверов японская Mazda CX-5, поднявшаяся на одну позицию, и Chevrolet Equinox, поднявшийся сразу на 12 позиций.

