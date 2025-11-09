#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Названы самые популярные кроссоверы в мире

Focus2Move: Toyota RAV4 стал самым продаваемым кроссовером мира в 2025 году

Самым популярным новым кроссовером в мире за первые девять месяцев 2025 года признан японский Toyota RAV4, который обошел своего предшественника, электрическую Tesla Model Y, теперь занимающую вторую позицию. Это подтверждают данные портала Focus2Move.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Рекомендуем
Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!

Продажи Toyota RAV4 увеличились на 1,5%, что позволило ему закрепить рыночную долю на уровне 2,5% по состоянию на конец сентября. Напротив, у Tesla Model Y объемы продаж упали на 11,2%, сократив рыночную долю до 2,4%.

Тройку лидеров замыкает еще один японский кроссовер – Honda CR-V с рыночной долей 1,8%. За ним следует корейский Hyundai Tucson, который продемонстрировал рост на 3,4%. На пятом месте оказался Kia Sportage с приростом в 0,8%.

Интерьер Toyota RAV4
Интерьер Toyota RAV4

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Шестую строчку занял Volkswagen Tiguan, увеличившийся в продажах на 4,9%, что позволило ему опередить BYD Song, который теперь находится на седьмом месте, а Honda HR-V занимает восьмую позицию.

Замыкают десять самых продаваемых кроссоверов японская Mazda CX-5, поднявшаяся на одну позицию, и Chevrolet Equinox, поднявшийся сразу на 12 позиций.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Focus2Move
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 291
09.11.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+65