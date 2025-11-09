Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

В России представят новый добротный кроссовер, адаптированный для наших условий

12 ноября в России пройдет премьера гибридного кроссовера Geely EX5 EM-i

12 ноября в 19:00 состоится российская презентация гибридного кроссовера Geely EX5 EM-i. В ходе мероприятия будет озвучена стоимость обеих версий – Pro и Max, а также представлены комплектации и особенности, адаптированные под местный рынок.

Рекомендуем
Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!

Geely EX5 EM-i создан на базе модульной архитектуры GEA и использует гибридную систему EM-i, работающую по параллельно-последовательному принципу.

В электрическом режиме кроссовер способен проехать до 111 км по стандарту WLTP. В гибридном режиме его максимальный запас хода составляет 943 км. Для динамичного разгона предусмотрен режим Power, который обеспечивает высокие показатели мощности.

Geely EX5 EM-i
Geely EX5 EM-i

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Силовая установка включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 99 л.с. с рекордным термическим КПД в 46,5%, а также трансмиссию E-DHT 11-в-1 с гибридным электроприводом. Общая мощность системы достигает 218 л.с., а крутящий момент составляет 262 Н·м. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 8,1 секунды. Тяговая батарея LiFePO4 может быть заряжена от 30% до 80% всего за 20 минут при помощи быстрой зарядки постоянным током.

Интерьер Geely EX5 EM-i
Интерьер Geely EX5 EM-i

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Размеры автомобиля следующие: длина – 4740 мм, ширина – 1905 мм, колесная база – 2755 мм. Интерьер выполнен в темно-синем или светло-коричневом варианте из эко-кожи. Управление системой осуществляется через 15,4-дюймовый мультимедийный экран, а информация для водителя выводится на 10,2-дюймовую цифровую приборную панель.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 16668
09.11.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0