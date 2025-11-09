В России представят новый добротный кроссовер, адаптированный для наших условий
12 ноября в 19:00 состоится российская презентация гибридного кроссовера Geely EX5 EM-i. В ходе мероприятия будет озвучена стоимость обеих версий – Pro и Max, а также представлены комплектации и особенности, адаптированные под местный рынок.
Geely EX5 EM-i создан на базе модульной архитектуры GEA и использует гибридную систему EM-i, работающую по параллельно-последовательному принципу.
В электрическом режиме кроссовер способен проехать до 111 км по стандарту WLTP. В гибридном режиме его максимальный запас хода составляет 943 км. Для динамичного разгона предусмотрен режим Power, который обеспечивает высокие показатели мощности.
Силовая установка включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 99 л.с. с рекордным термическим КПД в 46,5%, а также трансмиссию E-DHT 11-в-1 с гибридным электроприводом. Общая мощность системы достигает 218 л.с., а крутящий момент составляет 262 Н·м. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 8,1 секунды. Тяговая батарея LiFePO4 может быть заряжена от 30% до 80% всего за 20 минут при помощи быстрой зарядки постоянным током.
Размеры автомобиля следующие: длина – 4740 мм, ширина – 1905 мм, колесная база – 2755 мм. Интерьер выполнен в темно-синем или светло-коричневом варианте из эко-кожи. Управление системой осуществляется через 15,4-дюймовый мультимедийный экран, а информация для водителя выводится на 10,2-дюймовую цифровую приборную панель.
