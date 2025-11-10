#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

В РФ снова можно купить надежный просторный кроссовер: известна цена

В России в продажу вышел новый Renault Grand Koleos по цене от 3,8 млн рублей

Geely Monjaro, который везут в Россию по параллельному импорту, станет менее доступным из-за роста утилизационного сбора с 1 декабря, однако у покупателей есть альтернатива из Кореи – Renault Grand Koleos. Данный кроссовер доступен для заказа в Находке по цене от 3 750 000 рублей за модель в комплектации Techno.

Рекомендуем
Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Эта версия включает черный кожаный салон, кожаный мультируль, четырехзонный климат-контроль, камеру кругового обзора с парктрониками, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, а также вентиляцию и подогрев передних сидений. Автомобиль также оснащен 19-дюймовыми литыми дисками и тремя дисплеями в салоне.

Вместе с тем, во Владивостоке цена на этот кроссовер значительно выше – он предлагается за 4 500 000 рублей. Одна из компаний предлагает модель в комплектации Iconic, которая также оснащена черным кожаным салоном, а другая предоставляет возможность заказа версии Espirit Alpine Noir, имеющей черно-коричневый кожаный салон и дополнительные опции, такие как электропривод багажника и панорамная крыша.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Все рассматриваемые версии Grand Koleos оборудованы одинаковым силовым агрегатом – гибридной установкой E-Tech от Renault, аналогичной системе Hi-X на китайских Geely.

В состав этой установки входят 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, тяговый электромотор, трансмиссия DHT Pro и мотор-генератор. Привод у всех моделей передний, а общая мощность системы составляет 245 л. с. с крутящим моментом 540 Нм.

Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как авторынок РФ реагирует на повышение утильсбора
В АИ-92 — спирт. Будут ли разбавлять топливо?
Этому советскому грузовику не было равных на бездорожье

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 5224
10.11.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Koleos

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв