В РФ снова можно купить надежный просторный кроссовер: известна цена

Geely Monjaro, который везут в Россию по параллельному импорту, станет менее доступным из-за роста утилизационного сбора с 1 декабря, однако у покупателей есть альтернатива из Кореи – Renault Grand Koleos. Данный кроссовер доступен для заказа в Находке по цене от 3 750 000 рублей за модель в комплектации Techno.

Эта версия включает черный кожаный салон, кожаный мультируль, четырехзонный климат-контроль, камеру кругового обзора с парктрониками, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, а также вентиляцию и подогрев передних сидений. Автомобиль также оснащен 19-дюймовыми литыми дисками и тремя дисплеями в салоне.

Вместе с тем, во Владивостоке цена на этот кроссовер значительно выше – он предлагается за 4 500 000 рублей. Одна из компаний предлагает модель в комплектации Iconic, которая также оснащена черным кожаным салоном, а другая предоставляет возможность заказа версии Espirit Alpine Noir, имеющей черно-коричневый кожаный салон и дополнительные опции, такие как электропривод багажника и панорамная крыша.

Все рассматриваемые версии Grand Koleos оборудованы одинаковым силовым агрегатом – гибридной установкой E-Tech от Renault, аналогичной системе Hi-X на китайских Geely.

В состав этой установки входят 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, тяговый электромотор, трансмиссия DHT Pro и мотор-генератор. Привод у всех моделей передний, а общая мощность системы составляет 245 л. с. с крутящим моментом 540 Нм.

