От 1,5 млн рублей: россияне смогут официально покупать японские авто

Китайские Honda будут продаваться в России через официальных дилеров

Компания «Мотор-плейс» запускает новый проект «Автомобиль Honda под заказ», который позволяет клиентам выбирать и заказывать популярные модели Honda из Китая через официальных дилеров этой японской марки.

Это обеспечит должное сервисное обслуживание и наличие запчастей на фирменных сервисных станциях.

Доступны для заказа десять моделей, среди которых Honda Fit, Civic, Crider, Vezel, XR-V, HR-V, Breeze, CR-V, Accord и UR-V (как новые, так и подержанные автомобили). Цены на них начинаются от полутора миллионов рублей.

Представители «Мотор-плейс» заявили, что условия программы будут полностью прозрачны, и после покупки автомобили Honda будут обслуживаться на официальных станциях сервиса бренда.

Вместо заводской гарантии для всех автомобилей предусмотрена бесплатная услуга «Защита от поломок»: для новых автомобилей гарантии составит 3 года или 100 000 км пробега, а для подержанных – 1 год или 30 000 км пробега.

