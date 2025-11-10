#
От 1,5 млн рублей: россияне смогут официально покупать японские авто

Китайские Honda будут продаваться в России через официальных дилеров

Компания «Мотор-плейс» запускает новый проект «Автомобиль Honda под заказ», который позволяет клиентам выбирать и заказывать популярные модели Honda из Китая через официальных дилеров этой японской марки.

Это обеспечит должное сервисное обслуживание и наличие запчастей на фирменных сервисных станциях.

Доступны для заказа десять моделей, среди которых Honda Fit, Civic, Crider, Vezel, XR-V, HR-V, Breeze, CR-V, Accord и UR-V (как новые, так и подержанные автомобили). Цены на них начинаются от полутора миллионов рублей.

Представители «Мотор-плейс» заявили, что условия программы будут полностью прозрачны, и после покупки автомобили Honda будут обслуживаться на официальных станциях сервиса бренда.

Вместо заводской гарантии для всех автомобилей предусмотрена бесплатная услуга «Защита от поломок»: для новых автомобилей гарантии составит 3 года или 100 000 км пробега, а для подержанных – 1 год или 30 000 км пробега.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

Источник:  Quto
Ушакова Ирина
Фото:PxHere
10.11.2025 
