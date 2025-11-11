Угоны машин в век цифровизации – спастись еще можно?

Эксперт Петров назвал доступность устройств Flipper Zero угрозой для автомобилей

Современный автомобиль – это компьютер на колесах.

И не секрет, что любой компьютер можно взломать, вопрос лишь времени и способностей хакеров. Насколько сегодня реальна угроза взлома автомобиля злоумышленниками? Можно ли обеспечить безопасность на среднем сроке жизни машины (10-15 лет), мы узнали у специалистов.

Современные автомобили часто интегрированы в цифровую экосистему бренда и снабжены функциями дистанционного управления, например, автозапуска через мобильные приложения и облачные сервисы, или электронного ключа, что повышает риск несанкционированного доступа, отмечают в пресс-службе ГК «Автодом».

Среди основных угроз – перехват радиосигналов ключей, манипуляции с сетевой шиной CAN и т.д. При этом чтобы минимизировать риск перехватывания сигнала злоумышленниками, производители используют многоуровневую защиту, интегрируют свои цифровые системы с противоугонными комплексами.

Для того чтобы обеспечить безопасность автомобиля в долгосрочной перспективе, важно регулярно обновлять ПО автомобиля – сегодня многие модели, особенно китайских производителей, позволяют это делать «по воздуху», т.е. через специальное приложение.

Александр Петров, директор департамента по работе с партнерами СТО «Uremont»:

– Легкодоступность устройств для перехвата сигналов, таких как Flipper Zero, создает уязвимость в безопасности автомобилистов. Как минимум, если не в контексте угона, то уж точно в плане несанкционированного доступа в машину. А получив доступ, злоумышленник может реализовать массу вариантов, чтобы «насолить» владельцу.

Внимание к этому устройству привлекла его универсальность: оно может работать с RFID и NFC, использовать радиочастоты Sub-GHz и даже взаимодействовать через инфракрасный порт. Однако реальная угроза заключается в том, как его используют для вскрытия автомобилей.

Цена на маркетплейсах начинается от 20 тысяч рублей, при этом никакого контроля за реализацией и использованием не предусмотрено.

Система бесключевого доступа, ставшая стандартом для автомобилей последних лет, как показывает практика, далека от идеала.

Flipper Zero позволяет злоумышленникам перехватывать и усиливать радиосигнал между ключом и автомобилем, а затем воспроизводить его, чтобы открыть двери и даже запустить двигатель. Это возможно благодаря так называемым relay-атакам (переадресация сигнала) и replay-атакам (повторная передача сигнала), которые открывают дверь для взлома, даже если автомобиль находится на стоянке или в другом месте.

Можно ли защититься от этих угроз? Эксперт рекомендует использовать для ключей Faraday-мешки, которые блокируют радиосигналы и предотвращают их перехват. Стоят они 2–3 тысячи рублей, легко помещаются в карман и работают эффективно.

Второй важный шаг – отключение системы бесключевого доступа. Кроме того, не забывайте о регулярных обновлениях программного обеспечения автомобиля. Если требуется обновление через OBD-порт, проводить его следует только в официальном или авторизованном дилерском центре.

Существуют и дополнительные противоугонные системы. К ним Петров относит, например, скрытые кнопки. Если водитель не активирует такую кнопку, зажигание автоматически блокируется, а владельцу или правоохранительным органам отправляется тревожное уведомление о попытке угона.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ